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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب هبوطه.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار بقوة على مدار الايام القليلة الماضيه،  وذلك في جميع البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار في بنكي :"الاهلي المصري، مصر" 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار اليوم في  البنك المصري الخليجي 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان


سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في ميد بنك 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي  50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في  المصرف العربي الدولي 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه
 

سعر الدولار اليوم في  بنك نكست  50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس  50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في  المصرف المتحد  50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم في  البنك العقاري المصري العربي  50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في  بنك 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في  بنك التعمير والإسكان 50.26 جنيه للشراء، و50.16 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 50.26 جنيه للشراء، و50.16 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في  بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك بيت التمويل الكويتي  50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي التجاري  50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني  50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الأول مصر 50.24 جنيه للشراء، و50.14 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي  50.23 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في  البنك التجاري الدولي  50.22 جنيه للشراء، و50.12 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.17 جنيه للشراء، و50.07 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني  50.17 جنيه للشراء، و50.07 جنيه للبيع.
 

الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه أسعار الدولار اليوم

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