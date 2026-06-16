أسعار الدولار تواصل التراجع مساء تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026

واصلت أسعار صرف الدولار الدولار التراجع مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026.

وتراوحت أسعار الدولار في البنوك بين 50.17 جنيه و50.27 جنيه للشراء فيما تراوحت أسعار بين 50.07 جنيه و50.18 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16يونيو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.



سعر الدولار في ميد بنك 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.27 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.26 جنيه للشراء، و50.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.26 جنيه للشراء، و50.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة 50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.25 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 50.24 جنيه للشراء، و50.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.23 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.22 جنيه للشراء، و50.12 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.17 جنيه للشراء، و50.07 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 50.17 جنيه للشراء، و50.07 جنيه للبيع.

