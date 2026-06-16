الطماطم ترتفع 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفعت أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 16-6-2026، في اسواق الجملة بنحو 5 جنيهات تقريبا، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 10 إلى 17 جنيها للكيلو، بعد أن كانت تتراوح أول الاسبوع بين 7 و12 جنيها للكيلو.

أسعار الطماطم في الاسواق

لذلك من المتوقع ان يشهد سعر الطماطم ارتفاع في اسواق التجزئة بنفس القيمة أول اعلى قليلا، لذلك ستسجل أسعار الطماطم بين متوسطة الجودة بين 20 و25 و الطماطم عالية الجودة بين 25 و30 جنيها للكيلو .

سعر البطاطس



وعن أسعار باقي الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثا، فتراوح سعر البطاطس بين 8 و14 جنيها في الجملة لتصل بين 15 و20 جنيها للكيلو في التجزئة.

سعر البصل اليوم

وارتفع سعر البصل بنحو جنيهين، حيث تراوح سعر البصل الابيض بين 7 و11 جنيها للكيلو في الجملة ليصل في التجزئة بين 15 و20 جنيها، أما البصل الاحمر بين 6 و9 جنيهات ليصل الي التجزئة بين 10 و15 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم

وتراوح سعر الكوسة بين 15 و20 في الجملة ليصل إلى التجزئة بين 25 و30 جنيها للكيلو، أما عن الجزر فتراوح بين 10 و20 ليصل الي التجزئة بين 15 و25 جنيها لليكلو، وتراوحت الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

اسعار الباذنجان

وعن اسعار الباذنجان، فتراوح الباذنخان البلدي بين 5 و10 جنيهات في الجملة ليصل إلى التجزئة بين 10 و15 جنيها، أما الباذنجان الرومي فتراجع بين 3 و7 جنيهات في الجملة ليصل الى التجزئة بين 7 و12 جنيها، وعن الباذنجان الابيض فتراوح بين 7 و17 جنيها ليصل الي المواطن بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفلفل اليوم



وعن الفلفل الرومي البلدي فتراوح بين 15 و20 جنيها للكيلو ليتراوح في اسواق التجزئة بين 20 و30 جنيها ، والفلفل الرومي الصوب بين 15 و20 جنيها ليتراوح في اسواق التجزئة بين 20 و30 جنيها، والفلفل الحامي البلدي بين 7 و17 جنيها ليصل الى اسواق التجزئة بين 20 و25 جنيها.