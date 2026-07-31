ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات لهو الأطفال في عين شمس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بين طرف أول: (أحد الأشخاص ، وشقيقه)، وطرف ثان : (عامل ، ونجلته ، وشقيقه ) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول لهو الأطفال قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء.



وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .