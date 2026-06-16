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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكثر من 150 قرشا.. هبوط مفاجئ في أسعار صرف الدولار بالبنوك بختام تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
آية الجارحي

فقد سعر الدولار مقابل الجنيه أكثر من 150 قرشا، في جميع البنك العاملة في مصر، حيث هبط سعر الدولار من مستوى الـ 52 جنيها إلى دون الـ 50.50 جنيها.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك بختام التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان  50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  

 

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر  50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية  50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار بنك مصر

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