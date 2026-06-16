النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال تعاملات الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أشهر، وسط تزايد رهانات المستثمرين على عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك بالتزامن مع مؤشرات ضعف الطلب العالمي على الخام واستمرار حالة الترقب بشأن تفاصيل الاتفاق الأولي الرامي إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وبلغت خسائر النفط 10% خلال جلستين فقط، في واحدة من أسرع موجات التراجع التي شهدتها الأسواق منذ بداية التوترات الجيوسياسية الأخيرة، بعدما واصلت الأسعار هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي.

وانخفض خام برنت القياسي 4.18%، ما يعادل 3.48 دولار للبرميل، ليستقر قرب مستوى 79.69 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ عدة أشهر.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.72%، أو ما يعادل 3.81 دولار للبرميل، ليسجل نحو 76.94 دولارًا للبرميل.