مصر السابع عالميا في قائمة الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين بالخارج

أصـــــدر الجهـــــاز المركــــزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء ، بياناً صحفياً عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2026" والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018؛ بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعيا لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم واوطانهم، خاصة وان نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية، ويركز موضوع احتفالية هذا العام على تسليط الضوء على دور "التحويلات المالية لتعزيز الصمود الريفي وريادة الأعمال والتشغيل.

وتتلخص الرسالة الأساسية للاحتفالية هذا العام في تحويل أموال المهاجرين من وسيلة لمواجهة الأزمات إلى محرك للتنمية المستدامة عبر ثلاثة أطراف هى :القطاع الخاص بتطوير خدمات رقمية رخيصة للمشروعات الريفية، والقطاع العام بتسهيل القوانين والبنية التحتية لجذب الاستثمارات، والمجتمع المدني بربط المهاجرين بمجتمعاتهم لنقل الأموال والخبرات؛ بما يضمن بناء اقتصاديات ريفية قوية وقادرة على الصمود، وفيما يلى عرضاً لأهم المعلومات والمؤشرات عن هذا الموضوع:

اولاً: تعريف التحويلات المالية وأهميتها

ثانياً: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً

يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 إلى أن عدد المهاجريين الدوليين حول العالم قد بلغ 304 مليون مهاجر (وهو ما يمثل نسبة 3,7%) من إجمالي سكان العالم الذي يبلغ اكثر من 8 مليار نسمة، وهو ما يمثل تقريبا مهاجر واحد من كل 27 فرد على مستوى العالم) .

قيمة التحويلات المالية المرسلة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

بلغت قيمة التحويلات المالية المرسلة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 684 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

تُرسل 50 % من التحويلات المالية على مستوى العالم عبر القنوات الرقمية.

هناك 91 مليون امرأة يعشن ويعملن خارج بلدانهن الأصلية من المناطق الأقل نموًا.

ترتيب مصر بين الدول الاكثر استقبالا للتحويلات

طبقاً لبيانات تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 الصادر عن منظمة الهجرة الدولية تحتل مصر المركز السابع بـ (29,56 مليار دولار) عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج عام 2024 بعد كل من الهند (137,67 مليار دولار)، والمكسيك (67,64 مليار دولار)، والفلبين (40,28 مليار دولار)، وفرنسا (38,78 مليار دولار)، وباكستان (34,91 مليار دولار)، ثم الصين (31,41 مليار دولار).

التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار في العالم طبقاً لاهم قنوات الارسال.)

• تستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 - ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.

• وفقا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي انخفض متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي إلى 6,3% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 6,6% في نفس الفترة من عام 2024 بمعدل تراجع مئوي بلغ 4,5%

تشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2025 الى أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة بلغ 14,99% خلال الربع الثالث من عام 2025، وبلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 5,58%، ومكاتب تحويل الأموال 4,72%، وجاءت التحويلات من خلال الهاتف المحمول 4,69% في المرتبة الأخيرة، وعلى الرغم ان خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفةً بين مُقدّمي الخدمات، إلا أنها تُمثّل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.

تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (2020/ 2021) - (2024 / 2025 )

طبقا لبيانات البنك المركزي المصري شهدت التحويلات تقلبات ملحوظة خلال آخر 5 سنوات؛ حيث بلغت 31,4 مليار دولار (2020/2021)، ثم سجلت ذروتها عند 31,9 مليار دولار (2021/2022) تزامناً مع جائحة كورونا، وعقب ذلك، تراجعت التحويلات حتّى وصلت إلى 22,1 مليار دولار (2022/2023)، ثم إلى 21,9 مليار دولار (2023/2024) بسبب السوق الموازية للصرف. غير أن العام المالي (2024/2025) شهد طفرة قياسية؛ إذ قفزت التحويلات بنسبة 66,7% لتسجل 36,5 مليار دولار نتيجة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مما أعاد الثقة للجهاز المصرفي والقنوات الرسمية.

حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعامي (2025، 2026)

• طبقا لبيانات البنك المركزي المصري؛ شهد حجم تحويلات المصريين بالخارج نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول لعام 2026؛ حيث بلغت 10,8 مليار دولار، مقارنة بنحو 8,3 مليار دولار خلال نفس الربع من العام السابق 2025 (بمقدار تغير 31.1%)، ويعكس هذا الارتفاع استمرار ثقة المهاجرين المصريين في القنوات المصرفية الرسمية للدولة عقب إجراءات ضبط سوق الصرف والتي بدأت في مارس 2024.

اهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج

1- إطلاق البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة "افتح حسابك في مصر"، والتي تتيح للمهاجرين فتح حسابات مصرفية في بنكي "الأهلي" و"مصر" مباشرة من خلال السفارات والقنصليات لتسهيل المعاملات الرسمية.

2- إتاحة التحويلات اللحظية (إنستا باي)، وتفعيل خدمة استقبال الحوالات الخارجية وإضافتها لحظياً لكافة البنوك المصرية عبر شبكة المدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في مارس 2022، مما رفع مستخدمي التطبيق لأكثر من 11,5 مليون عميل.

3- مبادرة "مدرستك في مصر 2025" لتوفير خدمات تعليمية رقمية لأبناء المهاجرين لتدريس المناهج المصرية وتعزيز ارتباطهم الثقافي بالوطن.

4- مبادرة "مزرعتك في مصر" لتمكين المصريين بالخارج من الاستثمار الزراعي عبر تملك أراضٍ ضمن مشروع الـ 1,5 مليون فدان لدعم الريف الجديد والإنتاج المحلي..

5- مبادرة " تأمينك في مصر 2025" والتي تهدف الى تطوير وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز لتشمل كافة المتواجدين بالخارج (وليس العاملين فقط)، مع رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه.

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