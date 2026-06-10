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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصـاء: 461.6 مليون دولار قيمة التبادل التجــاري بين مصر والكونغو الديموقراطية

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آية الجارحي

يستقبل اليوم  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الرئيس " فيليكس تشيسكيدى " رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحرصا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان  يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكونغو الديمقراطية.

التبادل التجاري بين مصر والكونغو

 أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق  10/ 6 / 2026  وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية إلى 461.6 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 679.1 مليون دولار خلال عام 2024 .

الصادرات المصرية إلى الكونغو الديمقراطية

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكونغو الديمقراطية 14.2 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 17.2 مليون دولار خلال عام 2024.

الواردات المصرية من الكونغو الديمقراطية

 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكونغو الديمقراطية 447.4 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 661.9 مليون دولار عام 2024 .

السلع التي صدرتها مصر إلى  الكونغو الديمقراطية

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكونغو الديمقراطية خلال  عام 2025 

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.4 مليون دولار.

2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.9 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 1.6مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها  بقيمة 1.2 مليون دولار.

5. مجموعات سلعية متنوعة  بقيمة 5.1 مليون دولار .

مجموعات سلعية استوردتها مصر

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكونغو الديمقراطية خلال عام 2025

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 445.8 مليون دولار.

2. قصدير ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار .

3. مجموعات سلعية متنوعة 300 ألف دولار .

تحويلات المصريين العاملين بالكونغو الديمقراطية

 وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكونغو الديمقراطية 8 مليون دولار خلال العام المـالي 2024/2025 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 

تحويلات العاملين من الكونغو الديمقراطية

 بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من الكونغو الديمقراطية بمصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي  2023 / 2024 .

وسجلت قيمة استثمارات الكونغو الديمقراطية في مصر3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 36 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 17.6مليون دولار خلال العام المالى  2023/ 2024 .

وسجل عدد سكان مصر109.1 مليون نسمة في يونيو 2026، بينما سجل عدد سكان الكونغو الديمقراطية 116.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالكونغو الديمقراطية طبقــاً لتقديرات البعثة  2000 مصري حتى نهاية عام  2024  .

الكونغو الديمقراطية العلاقات الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات الواردات التبادل التجاري

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