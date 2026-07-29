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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العرابي: مصر تواجه طوقًا من التحديات الإقليمية وتتحرك برؤية استباقية لحماية أمنها القومي| خاص

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
حسن رضوان   -  
تصوير: عمر خالد
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد السفير محمد العرابي عضو مجلس الشيوخ، ووزير الخارجية الأسبق أن مصر تواجه تحديات استراتيجية متشابكة من مختلف الاتجاهات، في ظل موقعها الجغرافي وسط إقليم يشهد أزمات ممتدة ومعقدة، إلى جانب عدد من الملفات الحيوية وعلى رأسها أزمة سد النهضة والتهديدات المرتبطة بالأمن القومي.

وأوضح العرابي في حوار خاص لـ “صدى البلد”، أن هذه التحديات تمثل ضغوطًا كبيرة على الدولة المصرية، خاصة مع ارتباطها المباشر بمصالحها الاستراتيجية، إلا أن مصر تواصل في الوقت ذاته تنفيذ خططها التنموية دون توقف، رغم الظروف الإقليمية الصعبة والأعباء الخارجية المتزايدة.

وعي الشعب المصري وقدرته على تحمل المسؤولية

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك القدرة على التعامل مع مختلف التحديات، مستندة إلى وعي الشعب المصري وقدرته على تحمل المسؤولية، فضلًا عن تبني القيادة السياسية نهجًا استباقيًا يقوم على رصد المخاطر والتعامل معها قبل تحولها إلى تهديدات مباشرة.

وأضاف أن هذا النهج يمثل أحد عناصر قوة الدولة المصرية، ويعزز مكانتها كركيزة للاستقرار في المنطقة، في ظل بيئة إقليمية تشهد تصاعدًا في الأزمات والتحديات الأمنية والسياسية.

السفير محمد العرابي مجلس الشيوخ وزير الخارجية الأسبق سد النهضة

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