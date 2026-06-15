الإحصاء: 15.6% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع خلال عام 2025

تتجه أنظار العالم اليوم نحو مدينة إيفيان بفرنسا حيث تنطلق فعاليات قمة مجموعة دول السبع الصناعية الكبري ، ومجموعة دول السبع هي منتدى يجمع سبعًا من أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم، وهي (الولايات المتحدة الأمريكية ـ فرنسا ـ إيطاليا ـ ألمانيا ـ المملكة المتحدة ـ كندا ـ اليابان) وتنعقد القمة خلال الفترة من 15 ـ 17 يونيو .

العلاقات الاقتصادية بين مصر و مجموعة دول السبع

وتزامنًا مع هذا الحدث يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات إحصائية حول ط العلاقات الاقتصادية بين مصر و مجموعة دول السبع

الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع

أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأثنين الموافق 15 / 6 / 2026 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع لتصل إلى 11.1 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6 %.



وتصدرت إيطاليا قائمة مجموعة دول السبع الأكثر استيراداً من مصر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 4.1 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.7 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 1.6 مليار دولار، يليها ألمانيا 1.2 مليار دولار، يليها فرنسا 1.1 مليار دولار، يليها كندا 197.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان 63 مليون دولار.



أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول السبع خلال عام 2025

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.2 مليار دولار .

• ملابس جاهزة بقيمة 1.8 مليار دولار .

• خضر وفواكه بقيمة 982 مليون دولار .

• أسمدة بقيمة 758 مليون دولار .

• ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 571 مليون دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 489 مليون دولار .

الواردات المصرية من مجموعة دول السبع



وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول السبع 25.4 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 20.3 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1 % .



وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أعلى مجموعة دول السبع الأكثرتصديراً لمصر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 13 مليار دولار، يليها المانيا 4.5 مليار دولار، يليها إيطاليا 3 مليار دولار، يليها فرنسا 1.8 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، يليها اليابان 934.5 مليون دولار، وأخيراً كندا 357.5 مليون دولار .



أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة السبع خلال عام 2025



• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 8.4 مليار دولار .

• آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 3.4 مليار دولار .

• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 2.2 مليار دولار .

• حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 2.1 مليار دولار .

• منتجات الصيدلة بقيمة 1.4 مليار دولار .

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر و مجموعة دول السبع لتصل إلى 36.5 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 29.9 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 22.1 %.



الاستثمارات بين مصر ومجموعة دول السبع



سجلت قيمة استثمارات مجموعة دول السبع بمصر 10.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 9.2 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 10.45 %

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة مجموعة دول السبع الأعلى استثمارًا في مصرخلال العام المالي 2024/2025 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3.3 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار ، يليها إيطاليا 2.5 مليار دولار ، يليها فرنسا 767.1 مليون دولار ، يليها المانيا 446.3 مليون دولار ، يليها اليابان 191.5 مليون دولار ، وأخيراً كندا 60.2 مليون دولار .

الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع



كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع 6.7 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5.57 % .



وتصدرت إيطاليا المرتبة الأولى بين مجموعة دول السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2024/2025 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر بها 2.6 مليار دولار ، يليها المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، يليها فرنسا 398.1 مليون دولار ، يليها المانيا 347.5 مليون دولار ، يليها اليابان 78.4 مليون دولار ، وأخيراً كندا 34 مليون دولار.



التحويلات بين مصر ومجموعة دول السبع



كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول السبع لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 52.1% .

قيمة تحويلات المصريين بها



تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة اعلى مجموعة دول السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2024/2025 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 3.1 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 1.1 مليار دولار، يليها المانيا 212.8 مليون دولار، يليها إيطاليا 158.4 مليون دولار، يليها كندا 113.6 مليون دولار، يليها فرنسا 99.7 مليون دولار ، وأخيراً اليابان 8.7 مليون دولار.

تحويلات العاملين منها بمصر



كما بلغت قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع بمصر 192.3 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 133.4مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 44.2 % .



واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع العاملين بمصر خلال العام المالي 2024/2025 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 84.7 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة 62.3 مليون دولار، يليها فرنسا 17.7 مليون دولار، يليها ألمانيا 10.6 مليون دولار، يليها كندا 8.3 مليون دولار، يليها إيطاليا 7.3 مليون دولار، وأخيراً اليابان 1.4 مليون دولار .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجموعة السبع طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2024 .