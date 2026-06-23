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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

واصلت أسعار الذهب التراجع، متأثرة بالضغوط العالمية الناتجة عن تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار صعود عوائد السندات.

وهبط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بنحو 115 جنيها، مسجلا الآن 5840 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4136 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5006 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5849 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6674 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاقاء ، 46.720 ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى  توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

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