لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

"لا تشتروا الذهب لمدة عام" أثارت هذه الدعوة جدلاً واسعاً داخل الهند وخارجها، بعد أن طلب ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي من المواطنين التوقف عن شراء الذهب لمدة عام كامل.





دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى التوقف عن شراء الذهب لمدة عام كامل، في محاولة للحد من الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجه البلاد نتيجة تداعيات الحرب في إيران وارتفاع فاتورة الواردات.

سلوكيات اقتصادية مسؤولة

ولفت مودي، في تصريحات له مايو الماضي إن الوطنية لا تقتصر على الدفاع عن الحدود فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تبني سلوكيات اقتصادية مسؤولة تدعم استقرار الدولة في أوقات الأزمات، مطالباً الأسر الهندية بتأجيل شراء المشغولات الذهبية حتى في المناسبات العائلية.

تحديات اقتصادية متزايدة



وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه الهند تحديات اقتصادية متزايدة، إذ تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والذهب من الخارج، ما يضع ضغوطاً على احتياطيات النقد الأجنبي مع ارتفاع الأسعار العالمية وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق.



ولتعزيز هذه الخطوة، قررت الحكومة الهندية رفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب إلى 15% بدلاً من 6%، في محاولة لتقليص الطلب المحلي على المعدن النفيس وخفض فاتورة الاستيراد.

ثاني أكبر مستهلك للذهب



وتعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، سواء لأغراض الزينة أو الاستثمار، حيث استوردت خلال العام المالي الماضي ذهباً بقيمة بلغت نحو 72 مليار دولار، وهو رقم ضخم يمثل عبئاً على ميزان المدفوعات، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.



لكن الذهب في الهند لا يمثل مجرد سلعة استهلاكية أو استثمارية، بل يرتبط بعادات اجتماعية وثقافية متجذرة؛ إذ يعتبر جزءاً أساسياً من مراسم الزواج والهدايا العائلية



وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-6-2026، فشهدت تراجع جديد.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4120 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4997 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5830 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6663 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء ، 46.640 ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.