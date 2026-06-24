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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمين العام لحلف الناتو: ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح

الأمين العام لحلف الناتو: ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح
الأمين العام لحلف الناتو: ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح
أ ش أ

قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح.

وأضاف مارك روته- في لقاء أجراه مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية- أن حصول إيران على سلاح نووي يدمر المنطقة، مشيدًا باستراتيجية ترامب تجاة إيران.

وتابع:" أعتقد أن الرئيس يفعل ما هو مطلوب تماماً، وهو تقويض القدرات النووية الإيرانية".. "وتساءل: هل تتخيلون لو تمكنت إيران من الحصول على سلاح نووي؟!، قائلا: إن مثل هذا الأمر سيحمل الفوضى والإرهاب وسيكون كارثياً على المنطقة، بل على العالم أجمع".

وأشار روته إلى أن حلفاء أوروبيين ينشرون قطعا عسكرية قرب مضيق هرمز للمساعدة في إزالة الألغام .

وتأتي تصريحات روته في وقت يواصل فيه ترامب دعوة حلفاء الناتو إلى زيادة مساهماتهم في الإنفاق الدفاعي وتحمل نصيب أكبر من أعباء الأمن الجماعي، في ظل تصاعد التحديات الأمنية الدولية.

وقد وجه ترامب انتقادات لاذعة جديدة لحلف الناتو يوم أمس الأول، قائلاً إن الحلفاء "لم يقفوا إلى جانبنا".

وقال ترامب:" إنّ المبالغ التي ننفقها على الناتو باهظة للغاية، وهم لم يقدموا لنا أي مساعدة"، مضيفا: "أنفقنا كل هذه الأموال، وعندما نريد ربما الحصول على مساعدة في أمور بسيطة.. يقولون: لا، نفضل عدم تقديم المساعدة".

وأضاف ترامب: "هذا كلام غير منطقي، لأننا نستطيع قول ذلك لهم إن أردنا، وقد نفعل".

ردا على ذلك، أوضح روتّه أن 500 طائرة أمريكية استخدمت قواعد إيطالية خلال عملية "إبيك فيوري"، وأن بوخارست اضطرت إلى تقليص رحلات الطيران التجاري للقوات الأمريكية لتخزين معدات التزود بالوقود في مطار المدينة.

وأضاف أن الحلفاء يواصلون دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن مضيق هرمز.

وقال روتّه:" نرى الآن حلفاء أوروبيين كبارًا يُرسّخون وجودهم بالقرب من المضيق لتقديم المساعدة، على سبيل المثال، في إزالة الألغام".

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلاح نووي استراتيجية ترامب تجاة إيران القدرات النووية الإيرانية

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