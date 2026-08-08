قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. مستريح زفتي يمثل أمام جهات التحقيق بعد استيلائه علي ملايين الجنيهات

مستريح زفتي في الغربية
مستريح زفتي في الغربية
الغربية أحمد علي

يمثل مستريح زفتي المتهم في تشغيل ملايين الجنيهات بحجة الاستثمار في مجال الأدوية امام جهات التحقيق بالنيابة العامة عقب نصبه علي ضحاياه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مثول امام جهات التحقيق 

كان  مسئول أمني بقطاع الأموال العامة بوزارة الداخلية كشف عن ضبط مستريح زفتي المعروف إعلاميا ب"نصاب الأدوية" أثناء محاولته الهروب بمطار سفنكس قبل استقلاله طائرة والهرب خارج البلاد عقب جمعه ما يزيد عن 40 مليون جنيه بحجه توظيفها في تجارة الأدوية .

تحرك نيابي عاجل 

كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة قسم زفتي بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة استيلاء مدرس علي عشرات ملايين الجنيهات من مواطني زفتي بحجة تشغيلها في تجارة الأدوية و فراره وتوقفه عن سداد الأرباح الشهرية.

كما وجهت النيابة العامة بالضرورة سماع أقوال الضحايا وفحص البلاغات المقدمة من ضحايا المستريح والوقوف علي مصادر تشغيل أموال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بداية القصة

جاءت تفاصيل الواقعة حينما بماء العشرات من أسر وعائلات مدينة زفتي البحث عن  مدرس لغة عربية، بعد اتهامه بالاستيلاء على عشرات الملايين من الجنيهات من زملائه بالعمل بحجة  توظيفها في تجارة الأدوية البشرية مقابل أرباح شهرية، قبل أن يختفي بشكل مفاجئ.

في ذات السياق تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مباحث مركز وقسم شرطة زفتى، جهودها لفحص البلاغات المقدمة، وسماع أقوال المتضررين، وجمع التحريات اللازمة لتحديد مكان اختباء المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة فور ضبطه، ودعا عدد من الأهالي كل من تعرض لواقعة مماثلة إلى سرعة التقدم ببلاغات رسمية، حتى تتمكن جهات التحقيق من حصر جميع الضحايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقهم، مؤكدين أن الواقعة أعادت إلى الأذهان قضايا "المستريحين" الذين أوهموا المواطنين بتحقيق أرباح خيالية قبل الاستيلاء على أموالهم والفرار.

نصب علي ضحاياه

كما تحصل  مدرسً مادة اللغة  العربية بإحدى المدارس الثانوية للبنات، إلى جانب عمله في مجال تجارة وتوزيع الأدوية البشرية على الصيدليات من استقطاب عدد كبير من زملائه بالمدرسة وأشخاص آخرين للاستثمار معه مقابل أرباح شهرية وصفها بـ"المضمونة".

روايات ضحاياه

وكشف عدد  من الضحايا عن هوية المتهم، ويدعى ع. ال.، يبلغ من العمر نحو 50 عامًا، نجح في كسب ثقتهم على مدار أشهر، بعدما التزم في البداية بسداد الأرباح المتفق عليها خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى، وهو ما دفع آخرين إلى تسليمه مدخراتهم، قبل أن يتوقف فجأة عن السداد ويغلق هواتفه ويختفي عن الأنظار.

كما تابع أحد المتضررين إلى أن المتهم كان يحرص على عدم معرفة الضحايا بعضهم البعض، وكان يوصي كل شخص بعدم الحديث مع الآخرين بشأن الأموال أو طبيعة التعامل، حتى لا تتكشف حقيقة حجم الأموال التي جمعها، مؤكدًا أنه كان يبرر ذلك بالحفاظ على "سرية النشاط التجاري" وعدم إثارة المنافسين.

بلاغات رسمية 

في المقابل تقدم عدد من أهالي مدينة زفتى بتحرير محاضر رسمية ضد المتهم بقسم شرطة زفتي، اتهموه فيها بجمع أموال منهم بغرض توظيفها مقابل أرباح شهرية، ثم الامتناع عن السداد والاختفاء، مطالبين بسرعة ضبطه وإعادة أموالهم.

جمع ما يتراوح بين 80 و100 مليون جنيه

وبحسب روايات عدد من الضحايا، فإن حجم الأموال التي جمعها المتهم يقدر بما يتراوح بين 80 و100 مليون جنيه، فيما لا تزال الجهات المختصة تعمل على حصر أعداد المجني عليهم وحجم المبالغ المالية المستولى عليها بدقة.

اخبار محافظة الغربية زفتي تحرك أمني عاجل النيابة العامة مستريح ملايين الجنيهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

بيزيرا

خبير لوائح: الزمالك يستطيع مخاطبة فيفا لمنع إصدار بطاقة مؤقتة لبيزيرا

دينيز جول

مرشح للعب بجوار محمد صلاح.. سرقة منزل دينيز جول تثير الجدل في تركيا والبرتغال

الزمالك

حسين السيد ينفي التصريحات المنسوبة إليه.. والزمالك يلجأ للقضاء

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد