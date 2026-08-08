ننشر اسماء المصابين في حادث انقلاب ربع نقل بجمصة

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين في حادث لنقلاب سيارة ربع نقل على طريق جمصة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمام الكارتة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه

أصيب كلا من من: محمد حازم الطنطاوي الشحات، 27 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد حسين السعيد حسن علي، 15 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرحين قطعيين بالجبهة والذقن وسحجات وكدمات بالجسم، وبهاء علاء سمير، 21 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب يحيى السيد محمد غازي، 25 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد عبد الحميد، 15 عامًا، بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، ومصطفى محمد علام، 33 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وموسى أحمد محمد، 28 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد الحسيني الحسيني، 25 عامًا، بجرح بالذراع الأيمن.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جمصة، وتحرر محضر بالواقعة