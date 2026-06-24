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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تصادر 300 طائرة مُسيّرة قرب مواقع المونديال منذ انطلاق البطولة

السلطات الأمريكية تصادر أكثر من 300 طائرة مُسيّرة قرب مواقع كأس العالم منذ انطلاق البطولة
السلطات الأمريكية تصادر أكثر من 300 طائرة مُسيّرة قرب مواقع كأس العالم منذ انطلاق البطولة
أ ش أ

 أعلنت السلطات الأمريكية مصادرة أكثر من 300 طائرة مُسيّرة في محيط مواقع استضافة مباريات كأس العالم منذ انطلاق البطولة، في إطار إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى حماية الجماهير والمنشآت الرياضية.

وذكرت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA)، في بيان، أن تشغيل جميع أنواع الطائرات، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة، محظور في أيام المباريات داخل نطاق يبلغ 3 أميال بحرية حول الملاعب وحتى ارتفاع 3 آلاف قدم فوق سطح الأرض، ما لم يكن التشغيل مصرحًا به من قبل سلطات مراقبة الحركة الجوية.

وأضافت الإدارة، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) فرضت كذلك قيودًا على تحليق الطائرات المسيّرة فوق المباريات والتجمعات الجماهيرية المرتبطة بها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الحظر يشمل نطاقًا يبلغ ميلًا بحريًا واحدًا حول مناطق تجمع المشجعين وحتى ارتفاع ألف قدم.

في السياق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ميامي تحرير مخالفات بحق 49 مشغّلًا لطائرات مسيّرة بسبب تنفيذ رحلات غير مصرح بها، إلى جانب مصادرة 54 طائرة في ولاية فلوريدا.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن مخالفة قيود المجال الجوي قد تعرض مشغلي الطائرات المسيّرة لغرامات تصل إلى 100 ألف دولار، فضلاً عن الملاحقة الجنائية ومصادرة الطائرة، فيما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي فرقًا متخصصة حول الملاعب لرصد الطائرات غير المصرح بها وتعطيلها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع العام الماضي أمرًا تنفيذيًا لتعزيز قدرات الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الناجمة عن الطائرات المُسيّرة، كما نشرت وزارة الأمن الداخلي أنظمة جديدة لمكافحة هذه الطائرات على الحدود الأمريكية المكسيكية في ولاية تكساس.

وفي سياق متصل، أقرّ أحد الأشخاص العام الماضي بالذنب بعد اتهامه بانتهاك المجال الجوي الدفاعي إثر تشغيل طائرة مُسيّرة فوق مباراة ضمن الأدوار الإقصائية لدوري كرة القدم الأمريكية بمدينة بالتيمور في يناير 2025، فيما وُجهت اتهامات إلى رجل من ولاية ماساتشوستس بسبب تشغيل طائرة مُسيّرة بصورة غير قانونية بالقرب من خط نهاية ماراثون بوسطن في أبريل 2024، قبل أن تتم مصادرتها من قبل السلطات أثناء تحليقها.

السلطات الأمريكية طائرة مُسيّرة مباريات كأس العالم إجراءات أمنية مشددة حماية الجماهير المنشآت الرياضية

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