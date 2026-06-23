جنيهان في أيام.. ماذا حدث في سعر الدولار بالبنوك

شهدت أسعار الدولار تراجعات قوية وسريعه على مدار الايام الماضية، حيث هبط سعر صرف الدولار أكتر من جنيهان في 10 أيام فقط

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر مسجلا 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الان

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.