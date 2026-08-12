في اليوم العالمي للشباب.. العبادلة الأربعة نماذج صنعت أثرًا في تاريخ الإسلام

نشرت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشور بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تحدثت فيه عن العبادلة الأربعة الشباب الذين حملوا العلم للأمة.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على العبادلة الأربعة من الصحابة في اليوم العالمي للشباب.

من هم العبادلة الأربعة؟

«العبادلة الأربعة» هي عبارة أطلقها المحدثون على أربعة من كبار الصحابة الذين اشتهروا بعلمهم وفتواهم، كان هؤلاء العبادلة إذا اتفقوا على شيءٍ قيل: "هذا قول العبادلة الأربعة.

ذكر الإمام النووي رحمه اللَّه أنَّ عددا من يسموا بـ عبد الله من الصحابة رضوان الله عليهم نحو مائتين وعشرين رجلًا، ولكن اشتهر إطلاق اسم العبادلة على أربعةٍ منهم فقط، وهم: «عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن الزبير، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص».

وهكذا سمَّاهم أحمد بن حنبل رحمه الله وسائر المحدثين وغيرهم، وهؤلاء عاشوا طويلًا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اتَّفقوا على شيء قيل: "هذا قول العبادلة أو فعلهم أو مذهبهم"، وهم كالتالي:

عبد الله بن عمر بن الخطاب

هو الصحابي ابن الصحابي، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى[4] القرشي العدوي[، من أعظم رواة الحديث، صاحب رسول الله وابن وزيره، أحد العبادلة الأربعة وأحد الصحابة الستَّة الأكثر رواية للحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، يُكنَّى أبا عبد الرحمن، أمُّه زينب بنت مظعون، وهو شقيق السيدة حفصة أم المؤمنين، وُلِد سنة ثلاث من البعثة النبوية.

أسلم عبد الله بن عمر بمكة مع أبيه وهو صغيرٌ لم يبلغ الحلم، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وهو ابن عشر سنين، وقيل: هاجر قبل أبيه، وأجمع العلماء على أنَّه لم يشهد بدرًا لاستصغار النبيِّ صلى الله عليه وسلم له، وقيل: شهد أحد، وقيل: لم يشهدها، ثم أجازه النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فشهدها وهو ابن خمس عشرة سنة، ثم شهد ما بعد الخندق من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح مصر وفتح إفريقية.

عبد الله بن عباس

هو الصحابي ابن الصحابي، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي، أبو العباس، ابن عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو الخلفاء، هو البحر، وحَبْر الأمة، وترجمان القرآن، فقيه العصر، إمام التفسير، وأحد العبادلة الأربعة، ويُكنَّى أبا العباس.

أمُّه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وُلِد بمكة[34] قبل الهجرة بثلاث سنوات، ونشأ في بدء عصر النبوَّة، وصَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نحوًا من ثلاثين شهرًا.

ورُوِي عنه (1660) حديث، وقيل: 1696حديثًا، ودعا له النبيُّ بالحكمة، وكان له عند موت النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ثلاث عشرة سنة، وقد شَهِد مع عليٍّ رضي الله عنه الجمل وصفين.

عبد الله بن الزبير

هو الصحابي ابن الصحابي، أحد العبادلة الأربعة، عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي الأسدي، يُكنَّى أبو بكر، ويقال: أبو خبيب، ويقال: أبو بكير القريشى.

أمُّه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأبوه الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنَّة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالته السيدة عائشة أم المؤمنين، وهو أوَّل مولودٍ وُلِد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة، قيل: وُلِد بعد عشرين شهرًا من الهجرة، وقيل: في السنة الأولى.

وقد روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحاديث وعن أبيه وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وله في مسنده نحو ثلاثة وثلاثين حديثًا، اتَّفقا له البخاري ومسلم على حديثٍ واحد، وانفرد البخاري بستَّة أحاديث، وانفرد مسلم بحديثين.

وقد كان عبد الله بن الزبير فارس قريشٍ في زمانه، وله مواقف مشهودة، فقيل: إنَّه شهد اليرموك وهو مراهق، وفتح المغرب، وغزو القسطنطينية، ويوم الجمل مع خالته السيدة عائشة.

عبد الله بن عمرو بن العاص

هو الإمام الحبر العابد، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، القرشي السهمي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، وأحد العبادلة الأربعة، يُكنَّى أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو نصير، وأمَّه ريطة بنت منبه بن الحجاج، قيل: كان اسمه العاص ولمـَّا أسلم سمَّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة، وقيل: إحدى عشرة سنة، وقيل: عشرون سنة، وأسلم قبل أبيه.

وشهد رضي الله عنه العديد من الحروب والغزوات، فحمل راية أبيه يوم اليرموك، وشهد صفين مع معاوية رضي الله عنه، وولَّاه معاوية رضي الله عنه الكوفة مدَّةً قصيرة، واختلف العلماء في وفاته فقيل توفي سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة خمس وستين، وقيل: سنة سبع وستين، وقيل: سنة ثمان وستين، وقيل: سنة ثلاث وسبعين، وقيل: كان عمره يوم وفاته اثنتين وسبعين سنة، وقيل: اثنتان وتسعون سنة، وقيل: كان موته بمكة، وقيل: بالطائف، وقيل: بمصر، وقيل: بالشام.