قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في اليوم العالمي للشباب.. العبادلة الأربعة نماذج صنعت أثرًا في تاريخ الإسلام

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محمد شحتة

نشرت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشور بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تحدثت فيه عن العبادلة الأربعة الشباب الذين حملوا العلم للأمة.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على العبادلة الأربعة من الصحابة في اليوم العالمي للشباب.

من هم العبادلة الأربعة؟

«العبادلة الأربعة» هي عبارة أطلقها المحدثون على أربعة من كبار الصحابة الذين اشتهروا بعلمهم وفتواهم، كان هؤلاء العبادلة إذا اتفقوا على شيءٍ قيل: "هذا قول العبادلة الأربعة.

ذكر الإمام النووي رحمه اللَّه أنَّ عددا من يسموا بـ عبد الله من الصحابة رضوان الله عليهم نحو مائتين وعشرين رجلًا، ولكن اشتهر إطلاق اسم العبادلة على أربعةٍ منهم فقط، وهم: «عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن الزبير، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص».

وهكذا سمَّاهم أحمد بن حنبل رحمه الله وسائر المحدثين وغيرهم، وهؤلاء عاشوا طويلًا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اتَّفقوا على شيء قيل: "هذا قول العبادلة أو فعلهم أو مذهبهم"، وهم كالتالي:

عبد الله بن عمر بن الخطاب

هو الصحابي ابن الصحابي، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى[4] القرشي العدوي[، من أعظم رواة الحديث، صاحب رسول الله وابن وزيره، أحد العبادلة الأربعة وأحد الصحابة الستَّة الأكثر رواية للحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، يُكنَّى أبا عبد الرحمن، أمُّه زينب بنت مظعون، وهو شقيق السيدة حفصة أم المؤمنين، وُلِد سنة ثلاث من البعثة النبوية.

أسلم عبد الله بن عمر بمكة مع أبيه وهو صغيرٌ لم يبلغ الحلم، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وهو ابن عشر سنين، وقيل: هاجر قبل أبيه، وأجمع العلماء على أنَّه لم يشهد بدرًا لاستصغار النبيِّ صلى الله عليه وسلم له، وقيل: شهد أحد، وقيل: لم يشهدها، ثم أجازه النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فشهدها وهو ابن خمس عشرة سنة، ثم شهد ما بعد الخندق من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح مصر وفتح إفريقية.

عبد الله بن عباس

هو الصحابي ابن الصحابي، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي، أبو العباس، ابن عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو الخلفاء، هو البحر، وحَبْر الأمة، وترجمان القرآن، فقيه العصر، إمام التفسير، وأحد العبادلة الأربعة، ويُكنَّى أبا العباس.

أمُّه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وُلِد بمكة[34] قبل الهجرة بثلاث سنوات، ونشأ في بدء عصر النبوَّة، وصَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نحوًا من ثلاثين شهرًا.

ورُوِي عنه (1660) حديث، وقيل: 1696حديثًا، ودعا له النبيُّ بالحكمة، وكان له عند موت النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ثلاث عشرة سنة، وقد شَهِد مع عليٍّ رضي الله عنه الجمل وصفين.

عبد الله بن الزبير

هو الصحابي ابن الصحابي، أحد العبادلة الأربعة، عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي الأسدي، يُكنَّى أبو بكر، ويقال: أبو خبيب، ويقال: أبو بكير القريشى.

أمُّه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأبوه الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنَّة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالته السيدة عائشة أم المؤمنين، وهو أوَّل مولودٍ وُلِد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة، قيل: وُلِد بعد عشرين شهرًا من الهجرة، وقيل: في السنة الأولى.

وقد روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحاديث وعن أبيه وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وله في مسنده نحو ثلاثة وثلاثين حديثًا، اتَّفقا له البخاري ومسلم على حديثٍ واحد، وانفرد البخاري بستَّة أحاديث، وانفرد مسلم بحديثين.

وقد كان عبد الله بن الزبير فارس قريشٍ في زمانه، وله مواقف مشهودة، فقيل: إنَّه شهد اليرموك وهو مراهق، وفتح المغرب، وغزو القسطنطينية، ويوم الجمل مع خالته السيدة عائشة.

عبد الله بن عمرو بن العاص

هو الإمام الحبر العابد، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، القرشي السهمي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، وأحد العبادلة الأربعة، يُكنَّى أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو نصير، وأمَّه ريطة بنت منبه بن الحجاج، قيل: كان اسمه العاص ولمـَّا أسلم سمَّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة، وقيل: إحدى عشرة سنة، وقيل: عشرون سنة، وأسلم قبل أبيه.

وشهد رضي الله عنه العديد من الحروب والغزوات، فحمل راية أبيه يوم اليرموك، وشهد صفين مع معاوية رضي الله عنه، وولَّاه معاوية رضي الله عنه الكوفة مدَّةً قصيرة، واختلف العلماء في وفاته فقيل توفي سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة خمس وستين، وقيل: سنة سبع وستين، وقيل: سنة ثمان وستين، وقيل: سنة ثلاث وسبعين، وقيل: كان عمره يوم وفاته اثنتين وسبعين سنة، وقيل: اثنتان وتسعون سنة، وقيل: كان موته بمكة، وقيل: بالطائف، وقيل: بمصر، وقيل: بالشام.

اليوم العالمي للشباب الشباب العبادلة الأربعة الصحابة صحابة رسول الله الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

ميرهان حسين

مش بالباروكة ولا الغمازات.. ميرهان حسين تفتح النار على ممثلة بسبب تقليدها

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

فن

نغم وفلكلور في قلب الإسكندرية.. أسوان وكفر الشيخ يقدمان ليلة من الفن المصري

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد