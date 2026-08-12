برلماني: اليوم العالمي للشباب فرصة لتجديد الثقة في قدرات شباب مصر

أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط، أن الشباب المصري يمثلون القوة الحقيقية لصناعة مستقبل الدولة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قدراتهم وتأهيلهم وتمكينهم لم يعد خيارًا، وإنما ضرورة وطنية لضمان استمرار مسيرة التنمية.

وأضاف أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بملف الشباب، من خلال إتاحة مساحات أوسع للمشاركة والتدريب والتأهيل، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في العمل العام والسياسي والتنفيذي.

فرصة لتجديد الثقة في قدرات الشباب المصري

وقال السكري إن اليوم العالمي للشباب يمثل فرصة لتجديد الثقة في قدرات الشباب المصري، ودعوتهم إلى تحويل طاقاتهم وأفكارهم إلى مبادرات ومشروعات وحلول تخدم المجتمع، مؤكدًا أن الوطن يحتاج إلى شباب واعٍ يمتلك العلم والمهارة والقدرة على الحوار وقبول الاختلاف والعمل الجماعي.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار، والاستماع إلى رؤاهم باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء مستقبل مصر.

وتزامنا مع اليوم العالمي للشباب أعلن السكري تدشين مبادرة سياسية جديدة لأهالي محافظة أسيوط تسمى مبادرة «نواب الغد» كبرنامج تدريبي متكامل يستهدف إعداد جيل جديد من الشباب المؤهل للعمل العام، من خلال تنمية السمات الشخصية والقيادية، وتعزيز مهارات التواصل والتحدث أمام الجمهور وإدارة الحوار والعمل الجماعي، إلى جانب تقديم أساسيات العلوم السياسية والنظام الدستوري وآليات العمل البرلماني وأدوات الرقابة والتشريع، بما يرسخ لدى المشاركين فهمًا عمليًا لدور النائب ومسؤولياته تجاه المواطنين والمجتمع.

وقال السكري المبادرة تركز أيضاً على تدعيم الشباب بتثقيف نيابي حيث يخوض خلالها المشاركون تجربة محاكاة برلمانية متكاملة تبدأ برصد مشكلة حقيقية في قرى مركز أبوتيج، وتنتهي بإعدادها في صورة طلب إحاطة أو اقتراح برغبة تمهيدًا لمناقشتها في جلسات المحاكاة.