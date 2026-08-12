الرئيس السيسي : شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية.

وقال السيد الرئيس - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "في اليوم العالمي للشباب، أؤكد أن شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية".

وأضاف السيد الرئيس "قد وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايتي، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البنّاءة، ودعم مشاركاتهم في خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسئولية الوطنية".