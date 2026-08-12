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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: شريف إكرامي تعرض للظلم في الأهلي وأتوقع له مستقبل إداري قوي

شريف اكرامى
شريف اكرامى
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمسيرة شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي وبيراميدز السابق، عقب إعلانه اعتزال كرة القدم بعد مشوار طويل في الملاعب امتد لأكثر من 30 عامًا. 

وقال شوبير: «شريف إكرامي أعلن اعتزاله بعد مسيرة طويلة، دايمًا بقول إني من المعجبين بشريف، ومن الناس اللي اسمهم ظلمهم».

وأضاف أن إكرامي خاض تجربة احترافية في فاينورد الهولندي وأحد الأندية التركية، قبل العودة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الأهلي كان قد استكمل قائمته وقتها، لينتقل الحارس إلى الجونة ويقدم موسمًا مميزًا، ساهم خلاله في بقاء الفريق بالدوري الممتاز.

وأوضح شوبير أن شريف إكرامي عاد بعدها إلى الأهلي، وحقق العديد من البطولات، كما قدم تصديات وإنقاذات مهمة مع الفريق، لكنه تعرض، بحسب وصفه، لظلم واضح بسبب الحديث عن «أبناء العاملين» وكونه نجل إكرامي الشحات.

وأكد شوبير: «شريف أعتقد هيكون له مستقبل إداري قوي»، مشيرًا إلى ثقافة الحارس السابق وقدرته على النجاح في العمل الإداري خلال الفترة المقبلة.

وكان شريف إكرامي قد أعلن اعتزاله رسميًا في يوليو الماضي، مؤكدًا أنه سيترك الملاعب لكنه لن يبتعد عن كرة القدم.
 

شريف إكرامي اعتزال كرة القدم فاينورد الهولندي الأندية التركية شوبير

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