شريف إكرامي: تعودنا على عظمة صلاح.. وقيمته الحقيقية تظهر بعد اعتزاله

أشاد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، بالاستقبال الكبير الذي حظي به النجم المصري محمد صلاح عقب انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن حجم التقدير والاحترام الذي يلقاه قائد منتخب مصر في مختلف أنحاء العالم يؤكد قيمته الاستثنائية.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «بمناسبة انتقال محمد صلاح لتركيا، وبعيد عن الجدل الطبيعي حول صحة القرار، الشيء المهم واللي شايفه أهم من النادي اللي راح له هو حجم الاستقبال، والتقدير، والاحترام اللي بيقابله في أي مكان، واللي بالنسبالنا بقى عادي».

وأضاف: «لا يا جماعة ده مش عادي، لكن الحقيقة إننا اتعودنا على محمد صلاح.. اتعودنا نشوفه بينافس على كل بطولة، ويكسر الأرقام، ويمثل مصر في أعلى مستوى، لدرجة إن بقينا نتعامل مع كل ده كأنه الطبيعي والعادي».

وتابع حارس الأهلي السابق: «لأن الإنسان لما يشوف حاجة عظيمة كل يوم بعد فترة يبطل يحس إنها عظيمة، عشان كده أغلب الشخصيات الاستثنائية قيمتها الحقيقية بتبان بعد ما يمشوا».

وأوضح إكرامي: «وأعتقد إننا مش هندرك قيمة اللي عشناه معاه غير بعد اعتزاله، لما نكتشف إننا بقينا بندور على محمد صلاح جديد ومش لاقيين، ساعتها بس يمكن نستوعب إن اللي كنا فاكرينه طبيعي كان في الحقيقة استثناء كبير.. وكبير أوي كمان».

ويواصل محمد صلاح استعداداته مع فريقه الجديد طرابزون سبور، بعدما خاض تدريباته بقميص النادي، ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، وذلك عقب أيام قليلة من تقديمه رسميًا خلال حفل جماهيري كبير شهد حضورًا واسعًا من جماهير الفريق.

وفي إطار تحضيرات طرابزون سبور للموسم الجديد، أعلن فاتح تكة، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة الودية أمام جوزتيبي مساء السبت، والتي شهدت غياب محمد صلاح.

وقرر الجهاز الفني منح قائد منتخب مصر مزيدًا من الوقت لاستكمال برنامجه الإعدادي، وعدم التعجل في الدفع به خلال المباريات الودية، من أجل الوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية البدنية والفنية قبل الظهور الرسمي بقميص الفريق التركي.

ومنذ الإعلان عن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، يحظى النجم المصري باهتمام جماهيري وإعلامي كبير داخل تركيا، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها، والتي انعكست على الإقبال الجماهيري على قمصان النادي وتذاكر مبارياته.

ويأمل جمهور طرابزون سبور في رؤية محمد صلاح بقميص الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاستقبال التاريخي الذي حظي به اللاعب منذ وصوله إلى تركيا، في صفقة تعكس القيمة الفنية والجماهيرية والتسويقية الكبيرة التي يمثلها قائد منتخب مصر.