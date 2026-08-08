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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباريات الزمالك في المرحلة الأولى من بطولة الدوري

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

أعلنت رابطة الأندية المحترفه عن جدول مباريات الدوري المصري لموسم 2026-2027، وذلك بالنسبة للمرحلة الأولي.

وجاءت مباريات الزمالك في المرحلة الأولى من بطولة الدوري كالتالي :

الجولة الأولى .. الزمالك × الاتحاد السكندري   يوم الجمعة 21 أغسطس  - استاد القاهرة 

الجولة الثانية.. البنك الأهلي  × الزمالك   يوم الأربعاء 26 أغسطس - استاد القاهرة 

الجولة الثالثة .. الزمالك × منتخب السويس بتروجت   يوم الاثنين 31 أغسطس   -استاد القاهرة 

الجولة الرابعة .. الزمالك × أبوقير للأسمدة   يوم الثلاثاء 8 سبتمبر - استاد القاهرة 

الجولة الخامسة .. غزل المحلة × الزمالك   يوم الأربعاء 16 سبتمبر  -استاد غزل المحلة 

الجولة السادسة ..  الزمالك × الأهلي   يوم الأحد 11 أكتوبر  -استاد القاهرة 

الجولة السابعة ..بترول أسيوط × الزمالك   يوم الثلاثاء 20 أكتوبر  -استاد أسمنت أسيوط 

الجولة الثامنة .. الزمالك × المقاولون العرب   يوم الأربعاء 28 أكتوبر - استاد القاهرة 

الجولة التاسعة ..الجونة × الزمالك  الاثنين 23 نوفمبر   -استاد خالد بشارة 

الجولة العاشرة .. الزمالك × المصري  يوم الأربعاء 9 ديسمبر  -استاد برج العرب

الجولة الحادية عشرة .. سموحة × الزمالك  يوم الاثنين 14 ديسمبر  -استاد برج العرب

الجولة الثانية عشرة  .. الزمالك × طلائع الجيش  يوم الأربعاء 23 ديسمبر   -استاد القاهرة 

الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز × الزمالك  يوم الاثنين 28 ديسمبر  -استاد 30 يونيو 

الجولة الرابعة عشرة .. الزمالك × وادي دجلة    يوم الاثنين 4 يناير   -استاد القاهرة 

الجولة الخامسة عشرة .. زد × الزمالك  يوم الأربعاء 27 يناير   -استاد القاهرة 

الجولة السادسة عشرة .. الزمالك × مودرن سبورت يوم  الأحد  31 يناير    -استاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة .. سيراميكا كليوباترا × الزمالك   يوم الجمعة 5 فبراير  -استاد هيئة قناة السويس

الجولة الثامنة عشرة .. الزمالك × الشرقية إنبي     يوم الخميس 11 فبراير   -استاد القاهرة 

الجولة التاسعة عشرة .. القناة × الزمالك  يوم الخميس 18 فبراير  -استاد هيئة قناة السويس.

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