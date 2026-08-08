كل ما تريد معرفته عن مباريات الزمالك في المرحلة الأولى من بطولة الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفه عن جدول مباريات الدوري المصري لموسم 2026-2027، وذلك بالنسبة للمرحلة الأولي.

وجاءت مباريات الزمالك في المرحلة الأولى من بطولة الدوري كالتالي :

الجولة الأولى .. الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثانية.. البنك الأهلي × الزمالك يوم الأربعاء 26 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثالثة .. الزمالك × منتخب السويس بتروجت يوم الاثنين 31 أغسطس -استاد القاهرة

الجولة الرابعة .. الزمالك × أبوقير للأسمدة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر - استاد القاهرة

الجولة الخامسة .. غزل المحلة × الزمالك يوم الأربعاء 16 سبتمبر -استاد غزل المحلة

الجولة السادسة .. الزمالك × الأهلي يوم الأحد 11 أكتوبر -استاد القاهرة

الجولة السابعة ..بترول أسيوط × الزمالك يوم الثلاثاء 20 أكتوبر -استاد أسمنت أسيوط

الجولة الثامنة .. الزمالك × المقاولون العرب يوم الأربعاء 28 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة التاسعة ..الجونة × الزمالك الاثنين 23 نوفمبر -استاد خالد بشارة

الجولة العاشرة .. الزمالك × المصري يوم الأربعاء 9 ديسمبر -استاد برج العرب

الجولة الحادية عشرة .. سموحة × الزمالك يوم الاثنين 14 ديسمبر -استاد برج العرب

الجولة الثانية عشرة .. الزمالك × طلائع الجيش يوم الأربعاء 23 ديسمبر -استاد القاهرة

الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز × الزمالك يوم الاثنين 28 ديسمبر -استاد 30 يونيو

الجولة الرابعة عشرة .. الزمالك × وادي دجلة يوم الاثنين 4 يناير -استاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة .. زد × الزمالك يوم الأربعاء 27 يناير -استاد القاهرة

الجولة السادسة عشرة .. الزمالك × مودرن سبورت يوم الأحد 31 يناير -استاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة .. سيراميكا كليوباترا × الزمالك يوم الجمعة 5 فبراير -استاد هيئة قناة السويس

الجولة الثامنة عشرة .. الزمالك × الشرقية إنبي يوم الخميس 11 فبراير -استاد القاهرة

الجولة التاسعة عشرة .. القناة × الزمالك يوم الخميس 18 فبراير -استاد هيئة قناة السويس.