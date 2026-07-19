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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف إكرامي: الحضري الأفضل بالألقاب.. والشناوي الأبرز فنيا

شريف إكرامي
شريف إكرامي
حسن العمدة

أدلى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز المعتزل، برأيه بشأن هوية أفضل حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أن التقييم يختلف وفقًا للمعايير المستخدمة بين الإنجازات والأداء الفني.

و قال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: "إذا كان المعيار هو عدد البطولات، فبالتأكيد عصام الحضري هو الأفضل في تاريخ مصر".

وأضاف: "لكن إذا تحدثنا عن الأداء الفني، فأنا أرى أن محمد الشناوي قدم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر بمستوى استثنائي، إلا أن خروج المنتخب من دور الـ16 جعل الكثيرين ينسون ما قدمه".

وأوضح إكرامي أن النتائج الجماعية تلعب دورًا كبيرًا في ترسيخ صورة أداء اللاعبين، قائلًا: "أداء الحضري أصبح أكثر بريقًا لأن المنتخب حقق البطولات، وكذلك أحمد شوبير في كأس العالم، فلو خرجنا من دور المجموعات لما حظي أداؤه بنفس التقدير، لكن التأهل والنتائج الإيجابية جعلا تصدياته ولحظاته المؤثرة راسخة في أذهان الجماهير".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تقييم الحراس لا يعتمد على المستوى الفردي فقط، وإنما يتأثر أيضًا بما يحققه الفريق من نتائج وإنجازات.
 

شريف إكرامي شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز بيراميدز

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