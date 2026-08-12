اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمستوى الأول للعام الدراسي 2026/2027، وذلك بنسبة استيعاب بلغت 100% لجميع المتقدمين بما يضمن إتاحة أماكن لأبناء المحافظة المتقدمين وفق القواعد المنظمة.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على توفير أفضل الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة والتيسير على أولياء الأمور من خلال إتاحة الاستعلام عن نتيجة التنسيق إلكتروني، بما يوفر الوقت والجهد ويضمن سهولة الحصول على النتيجة.

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمستوى الأول

ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمستوى الأول للعام الدراسي 2026/2027 من خلال الموقع الإلكتروني لمحافظة بورسعيد:

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال





https://service.portsaid.gov.eg/pSNurseries/nurseryresults.aspx