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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استغاثة مواطني بورسعيد من التكدس بمبنى التأمين الصحي الشامل.. قرارات حاسمة وتوسعات جديدة

تحركات حاسمة لمحافظ بورسعيد بالقطاع الصحي
تحركات حاسمة لمحافظ بورسعيد بالقطاع الصحي
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد على الصحي تحرك للواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد استجابة لاستغاثات المواطنين من التكدس داخل مبنى التأمين الصحى الشامل 

كانت البداية استغاثة من المواطنين تحولت إلى خطة عمل متكاملة

بدأت سلسلة التحركات الأخيرة للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عقب تلقيه استغاثات وشكاوى من المواطنين بشأن وجود تكدس داخل مبنى التأمين الصحي الشامل، وما ترتب عليه من صعوبة في الحصول على بعض الخدمات والإجراءات، الأمر الذي دفع المحافظ إلى التحرك ميدانيًا بصورة عاجلة للوقوف على حقيقة الوضع والاستماع إلى المواطنين بشكل مباشر.

من التكدس داخل مبنى التأمين الصحي إلى تشغيل الطوارئ والغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى الجامعة.. سلسلة جولات ولقاءات وقرارات

ولم تتوقف الاستجابة عند حدود رصد المشكلة، وإنما تحولت خلال أسبوعين إلى سلسلة متتابعة من الجولات والاجتماعات واللقاءات مع قيادات مختلف الجهات الصحية، أسفرت عن حزمة من القرارات التنفيذية التي استهدفت تخفيف التكدس، وتيسير الإجراءات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات، والتوسع في الخدمات الطبية المتخصصة داخل بورسعيد.

 اليوم الأول.. المحافظ في موقع المشكلة: جولة مفاجئة داخل مبنى التأمين الصحي الشامل لرصد الواقع والاستماع للمواطنين: 

استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون تحركاته بجولة ميدانية مفاجئة داخل مبنى التأمين الصحي الشامل، للوقوف على سير العمل ورصد أسباب التكدس، حيث التقى عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات والإجراءات.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن المواطن يجب ألا يتحمل أعباء إضافية للحصول على حقه في الخدمة الصحية، ووجه بعقد اجتماع عاجل يضم قيادات هيئة الرعاية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لبحث أسباب التكدس ووضع حلول تنفيذية عاجلة.

 اليوم الثاني.. تحويل شكاوى المواطنين إلى قرارات تنفيذية عاجلة

 مقر مؤقت بحي المناخ.. قوى بشرية جديدة.. منافذ إضافية.. وحلول مباشرة لتخفيف التكدس

في اليوم التالي مباشرة، عقد محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المنظومة الصحية، وتم خلاله تحويل نتائج الجولة الميدانية إلى مجموعة من الإجراءات التنفيذية العاجلة.

وشملت القرارات:

- تخصيص مقر مؤقت بحي المناخ لتسجيل المنتفعين وسداد الاشتراكات، لحين الانتهاء من المبنى الجديد خلف مستشفى المبرة.

- ندب 10 عاملين جدد وتجديد ندب العاملين من مديرية الشؤون الصحية لدعم منظومة العمل.

- تخصيص شباكين لأصحاب الحصص الاستيرادية وإنهاء إجراءاتهم مسبقًا لتقليل زمن الانتظار.

- بحث 50 أسرة شهريًا من الأسر الأولى بالرعاية وسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل لهم.

- حصر غير القادرين والعمالة غير المنتظمة لإدراجهم ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل.

- تخصيص مكان مستقل للعاملين بالمنافذ داخل وحدات الرعاية الصحية لتيسير استخراج بطاقات التأمين الصحي وإنجاز الإجراءات.

- التأكيد على المتابعة اليومية لتنفيذ القرارات وقياس أثرها الفعلي على المواطنين.

 اليوم الثالث.. لقاء رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل.. قرارات جديدة لتسريع العلاج وتوسيع الخدمات

 إلغاء اللجنة الثلاثية لمرضى الأورام.. التوسع في المناظير والغسيل الكلوي.. وآلية جديدة لصرف الأدوية

استكمالًا للتحرك، استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون الدكتور حسام صادق، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفر اللقاء عن قرارات جديدة، من بينها:

- إلغاء اللجنة الثلاثية الخاصة بمرضى الأورام والاكتفاء برأي الطبيب الاستشاري المختص، بما يساهم في تسريع إجراءات بدء العلاج.

- التنسيق بين جامعة بورسعيد وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية للتوسع في خدمات المناظير والغسيل الكلوي.

- تطبيق آلية جديدة لصرف الأدوية غير المتوافرة من خلال الصيدليات المتعاقدة بعد إصدار الإفادات اللازمة.

- دراسة مد فترة تقسيط متأخرات اشتراكات التأمين الصحي الشامل تخفيفًا عن المواطنين.

- استمرار متابعة القرارات السابقة الخاصة بتخفيف التكدس وتحسين منظومة العمل.

 اليوم الرابع.. المحافظ يتابع بنفسه تجهيز المقر المؤقت بحي المناخ

 من القرار إلى التنفيذ.. جولة ميدانية لمتابعة تجهيز المقر الجديد

واصل محافظ بورسعيد المتابعة الميدانية للقرارات التي تم اتخاذها، حيث تفقد أعمال تطوير وتجهيز المقر المؤقت بحي المناخ والمخصص لتقديم خدمات مرتبطة بالتأمين الصحي الشامل وسداد الاشتراكات.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز والتطوير تمهيدًا لتشغيل المقر في أقرب وقت، بما يخفف الضغط عن المبنى الرئيسي ويسهم في تحقيق انسيابية أكبر في حصول المواطنين على الخدمات.

 محطة جديدة.. تعظيم الاستفادة من مركز بورسعيد للأشعة ودعم المستشفى الجامعي

 خطة لتوظيف الإمكانات المتاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الطبية

وفي إطار توسيع نطاق التحرك من علاج مشكلة التكدس إلى إعادة تنظيم واستغلال الإمكانات الصحية بالمحافظة، عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المنظومة الصحية.

وتم بحث تعظيم الاستفادة من مركز بورسعيد للأشعة المقطعية، حيث تم التوجيه بإعداد مقايسة متكاملة لرفع كفاءة المركز تمهيدًا لاستغلاله من خلال هيئة الرعاية الصحية.

كما تم بحث دعم مستشفى جامعة بورسعيد، وتعزيز التعاون معها في خدمات العناية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي، والمناظير، والاستقبال والطوارئ.

 محطة حاسمة.. افتتاح قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى جامعة بورسعيد

 محافظ بورسعيد ورئيس الجامعة يفتتحان قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الجامعة 

وفي إطار استكمال خطة التكامل بين المحافظة والجامعة والهيئات الصحية، افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، والأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى جامعة بورسعيد.

وأكد المحافظ أن تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ يمثل خطوة مهمة في دعم التكامل بين المستشفى الجامعي وهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى وتقليل قوائم الانتظار.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ ورئيس الجامعة وحدات العلاج الطبيعي والغسيل الكلوي التي بدأت العمل بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل، واطلعا على التجهيزات والخدمات اللوجستية اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

 لقاء رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. مرحلة جديدة من تطوير المنظومة

 محافظ بورسعيد يستقبل الدكتور أحمد طه لبحث تسريع اعتماد المنشآت الصحية ورفع جودة الخدمات

استكمالًا لسلسلة الاجتماعات واللقاءات، استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب، وقيادات الهيئات الصحية الثلاث والجهات المعنية.

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات الخاصة بتطوير الخدمات الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت، وتسريع إجراءات الاعتماد، بما يدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 أبرز قرارات لقاء رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

 شهر واحد لاعتماد مستشفى الجامعة.. وتشغيل الحضانات والغسيل الكلوي.. ودعم العناية المركزة

أسفر الاجتماع عن حزمة جديدة من القرارات المهمة، أبرزها:

- سرعة الانتهاء من إجراءات اعتماد مستشفى جامعة بورسعيد خلال شهر.

- بدء تشغيل قسم الحضانات بالمستشفى الجامعي.

- تشغيل 47 سريرًا وجهازًا للغسيل الكلوي بالتنسيق بين التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وجامعة بورسعيد.

- العمل على الوصول إلى إلغاء قوائم انتظار الغسيل الكلوي.

- سرعة تشغيل 20 سرير عناية مركزة بمستشفى الصدر.

- توفير مقر للتأمين الصحي الشامل داخل مستشفى جامعة بورسعيد.

- تسهيل وتسريع إجراءات اعتماد المنشآت الصحية الخاصة.

- التأكيد على عدم تحويل المرضى خارج بورسعيد إلا في الحالات التي لا تتوافر لها تخصصات أو إمكانات علاجية داخل المحافظة.

 حصيلة أسبوعين.. من مواجهة التكدس إلى إعادة ترتيب أولويات القطاع الصحي

خلال أسبوعين فقط من التحرك المتواصل، اتسعت دائرة العمل من حل مشكلة التكدس داخل مبنى التأمين الصحي الشامل إلى خطة أشمل لإعادة توزيع الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية ودعم المستشفى الجامعي وتوسيع نطاق الخدمات الطبية داخل بورسعيد.

وتؤكد هذه التحركات أن الاستجابة لشكاوى المواطنين لم تكن إجراءً منفصلًا، وإنما كانت نقطة انطلاق لخطة متكاملة شملت الجولات الميدانية، والقرارات العاجلة، والمتابعة التنفيذية، ولقاءات قيادات الهيئات الصحية، وتشغيل خدمات جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسريع إجراءات الاعتماد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن العمل مستمر بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الصحية من أجل إزالة أي معوقات أمام المواطنين، وتوفير خدمة طبية متكاملة تليق بأهالي بورسعيد.

كما أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على مواصلة التعاون مع محافظة بورسعيد ودعم جهود تطوير المنظومة الصحية، وتسريع إجراءات اعتماد مستشفى الجامعة والمنشآت الصحية، وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم بما يضمن تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

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