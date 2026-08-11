طفرة في الإنارة والتطوير.. تكثيف الحملات الميدانية بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد

شهدت محافظة بورسعيد تكثيف للحملات الميدانية بجميع أحياء المحافظة وبورفؤاد من خلال طفرة في الإنارة والتطوير، منظومة نظافة جديدة وحسم مع التعديات والإشغالات



مدينة بورفؤاد: إنجاز المرحلة الأولى لرفع كفاءة الإنارة واستعدادات للمرحلة الثانية



أعلنت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، انتهاء المرحلة الأولى لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالمحاور الرئيسية:

المرحلة الأولى:

شملت تركيب وإحلال 468 كشاف ليد فائق الإضاءة (قدرة 150 وات موفر للطاقة) لضمان كفاءة التشغيل وتحسين الإضاءة. وقد شملت الأعمال تركيب:

107 كشافات بشارع 23 يوليو.

100 كشاف بشارع التأميم.

66 كشافًا بشارع الجمهورية.

65 كشافًا بشارع الإمام محمد متولي الشعراوي.

48 كشافًا بشارع الجلاء.

35 كشافًا بشارع محمد حسني مبارك.

23 كشافًا بشارع المعتصم بالله.

20 كشافًا بشارع طلعت حرب.

المرحلة الثانية:

وجّهت رئيس المدينة بتنفيذ المرحلة الثانية بعدد كبير من المناطق السكنية، مع التوجيه بضرورة رفع كافة كشافات الصوديوم القديمة وتعميم المنظومة الجديدة بكافة أنحاء المدينة للارتقاء بإنارة الطرق والسلامة المرورية.

حي الشرق: أعمال الكنس الآلي بشارع 23 يوليو مساء

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، الجهود الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري:

الكنس الآلي: تنفيذ أعمال الكنس الميكانيكي بالجزيرة الوسطى بشارع 23 يوليو مساءً باستخدام المكنسة الآلية الحديثة لرفع الأتربة والمخلفات الدقيقة والحفاظ على المظهر الجمالي والسيولة المرورية.

التعاون الميداني:

تواصل الأجهزة التنفيذية بالحي بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر للخدمات البيئية" الجهود اليومية المكثفة والدفع بالمعدات الحديثة والفرق المدربة لضمان مستوى النظافة اللائق.

حي العرب: حملة مكبرة لاستعادة الانضباط وفتح الطرق بمحيط سوق العصر

شُنت حملة إشغالات مكبرة بنطاق حي العرب بقيادة العميد شادي محروس رئيس المرافق، وبمشاركة رئيس حي العرب المهندسة شيماء جودة ونواب رئيس الحي وفريق الإشغالات:

استهداف سوق العصر: استهدفت الحملة نطاق سوق العصر 1 وسوق العصر 2 وجميع الشوارع والممرات المؤدية لبوابات السوقين للتعامل الفوري مع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

فرض الانضباط:

تم التأكيد على الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة وعدم استغلال الشوارع والأرصفة في عرض البضائع، مع التشديد على استمرار المتابعة الميدانية وعدم السماح بعودة المظاهر العشوائية.

حي المناخ: استمرار أعمال منظومة النظافة الجديدة وتخصيص خط ساخن للشكاوى

بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد وبمتابعة مباشرة من المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، شهد الحي استمرار أعمال منظومة النظافة الجديدة التي تنفذها شركة "نهضة مصر":

رفع كفاءة شارع الناصر: شملت الأعمال الكنس الآلي بالمكنسة الميكانيكية، ورفع تجمعات القمامة، وتجريف الرمال المتراكمة بجوار الأرصفة ضمن خطة التشغيل الكامل للمنظومة التي انطلقت منذ مطلع يناير الماضي.

الخط الساخن:

أعلنت شركة نهضة مصر تخصيص الرقم الساخن (17696) لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين لتعزيز الاستجابة السريعة لمطالب الأهالي.

حي الزهور: رئيس الحي يترأس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع 23 ديسمبر

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ترأس الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط للشارع:

حملة شارع 23 ديسمبر:

تم المرور بشارع 23 ديسمبر والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالتزام حدود الترخيص، مع إزالة العديد من الإشغالات والتعديات واستجابة شكاوى المواطنين.

تطبيق القانون:

أكد رئيس الحي استمرار هذه الحملات الموسعة لتشمل كافة المناطق، مناشدًا أصحاب المحلات والمقاهي والباعة الجائلين احترام حق المواطنين في شوارع ونظيفة ورصيف خالي من المعوقات.

حي الضواحي: رئيس الحي يقود حملة مكبرة لإزالة الأبنية المخالفة والأكشاك بالأمين الجديد

في استهلال أعماله وفي أول أيام توليه مهام منصبه، قاد الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات التنظيم:

تطوير منطقة الأمين الجديد: استهدفت الحملة إزالة كافة الأبنية المخالفة الخارجة عن خطوط التنظيم والأكشاك غير المرخصة بمنطقة الأمين الجديد، لتتماشى مع أعمال التطوير الشاملة والارتقاء بالمنطقة.

تطبيق الحسم:

أسفرت الحملة عن هدم وتكسير الإنشاءات المخالفة ورفع الأكشاك بالكامل باستخدام معدات الحي، مع التأكيد على التعامل بكل حزم وقوة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

حي الجنوب: استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة منطقة الحي الإماراتي

متابعة للأعمال القائمة اليومية تحت إشراف الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب:



نظافة الحي الإماراتي:

واصلت شركة النظافة العامة أعمالها في نظافة منطقة الحي الإماراتي جنوب بورسعيد عبر الفرق الميدانية.

رفع الكفاءة:

شملت الأعمال الكنس بالطرق الفرعية والأساسية وأمام مداخل العمارات، وجمع القمامة وإزالة المخلفات بمختلف المناطق لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بالأهالي.

حي غرب: متابعة رفع كفاءة الطريق العمومي والمدخل الغربي للمحافظة

تابعت الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب، أعمال شركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة" لرفع كفاءة المدخل الغربي لبورسعيد:

تجميل مدخل بورسعيد الغربي:

تابع الأستاذ لمياء الجيار أعمال عمال تحسين البيئة بكنس وتجريف الطريق العمومي المؤدي إلى دمياط، ورفع كفاءة الأرصفة ومحيط كافتيريات الشاطئ ومنفذ بورسعيد الجمركي والمطار ومحيط نادي الأبطال.

استقبال الزائرين والتواصل:

التأكيد على أهمية إبراز المظهر الجمالي للمدينة أمام الزائرين ورحلات اليوم الواحد، ودعوة المواطنين للاتصال على الخط الساخن (17696) في حال وجود أي شكوى خاصة بالنظافة للتعامل الفوري معها.