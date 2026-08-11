سرق مشغولات ذهبية وعملات أجنبية.. التفاصيل الكاملة لاقتحام عاطل شقة جاره عبر شباك الحمام بالقليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة واقعة قيام عاطل بسرقة شقة مدير إدارى إحدى الشركات وتبين أن المتهم عاطل ويقيم بجوار المجني عليه، واستغل عدم وجوده بالشقة لتنفيذ جريمته، حيث تمكن من الوصول إلى شباك حمام الشقة بالطابق السابع من خلال منور العقار.

قص شباك الحمام

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بقص الحديد الخاص بشباك الحمام، وتمكن من الدخول إلى الشقة مستغلًا خلوها من السكان، ثم استولى على عدد من المشغولات الذهبية والعملات الأجنبية، قبل أن يفر هاربًا.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات التي استولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بسرقة شقة مدير ادارى إحدى الشركات بمنطقة أول شبرا الخيمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من مدير ادارى إحدى الشركات، والمقيم بمنطقة قسم أول شبرا الخيمة، بتعرض شقته بالطابق السابع للسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة،

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد المتهم عن المسروقات التي استولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات.