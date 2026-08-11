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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم القليوبية يرفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات والترتيبات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027، والتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية بمختلف الإدارات على مستوى المحافظة.


جاء ذلك بحضور  أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومروان غراب، وكيل المديرية، إلى جانب قيادات ديوان المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.
وتناول الاجتماع وضع خطة عمل متكاملة لضمان بداية منظمة ومنضبطة للعام الدراسي، شملت عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها جاهزية المدارس وأعمال الصيانة، حيث شدد مدير المديرية على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والبسيطة، ومراجعة سلامة المباني والمرافق والمخارج والأسوار، وتجهيز الفصول والأثاث المدرسي، مع توفير عوامل التهوية والإضاءة والنظافة اللازمة.
كما تم التأكيد على الانتهاء من أعمال الطلاء والتجميل والتشجير داخل المدارس، ورفع مستوى النظافة والتنسيق العام، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لإزالة أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بمحيط المنشآت التعليمية، ومنع الباعة الجائلين والإشغالات حول المدارس.
وشدد الاجتماع على ضرورة الانتهاء من استلام وتسليم الكتب المدرسية للطلاب قبل أو مع بداية الدراسة، مع حظر ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لذلك.
كما وجه مدير المديرية بسرعة الانتهاء من حصر العجز والزيادة الفعلي في أعداد المعلمين بجميع المدارس والمراحل التعليمية، وتحديد الاحتياجات بدقة من حيث المادة والمرحلة، مع العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وسرعة تسكين معلمي الأجر وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سد العجز في التخصصات المختلفة بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم وجود أي خلل في تدريس المواد الدراسية.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعداد لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، من خلال حصر الطلاب المقيدين بالنظام ومراجعة بياناتهم وإرسال الكشوف إلى الإدارات التعليمية، تمهيدًا لموافاة الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم بالبيانات في المواعيد المحددة.
كما شدد على استمرار المتابعة الدورية لمدارس التربية الخاصة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطلاب من ذوي الهمم، ورصد أي مشكلات تواجههم أو تواجه العاملين بهذه المدارس والتعامل معها بشكل فوري.
وأكد الاجتماع أهمية تفعيل طابور الصباح والحصة الأولى والأنشطة التربوية، والاستفادة منها في تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، والتعريف بالمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها انتصارات أكتوبر، من خلال برامج وأنشطة وإذاعة مدرسية هادفة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مدير تعليم القليوبية على ضرورة رفع درجة الجاهزية الفنية والإدارية والتعليمية بجميع المدارس، ووضع خطط استباقية للتعامل مع أي معوقات قد تظهر مع انطلاق الدراسة، بما يضمن بداية مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد، ويضع سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية في مقدمة الأولويات.

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