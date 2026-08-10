خلال جولة ميدانية بحي الضواحي.. محافظ بورسعيد يلاحظ تدني مستوى النظافة

خلال جولته الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الجارية بحي الضواحي، لاحظ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد تدني مستوى النظافة في عدد من المناطق بالحي، بما لا يليق بالمظهر الحضاري الذي تتطلع إليه المحافظة.

وعلى الفور، استدعى المحافظ شركة النظافة، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات بشكل عاجل، مع مضاعفة الجهود ودفع معدلات العمل بما يسهم في الارتقاء بالمظهر العام للحي، ومنع عودة المظهر السيئ مرة أخرى.

محافظ بورسعيد يوجه رئيس حي الضواحي بسرعة رفع تراكمات الرتش بمنطقة السيد متولي بحي الضواحي

وأكد المحافظ أن الحفاظ على النظافة العامة يمثل أولوية أساسية في جميع الأحياء، وأنه لا تهاون مع أي تقصير في هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة والجاهزية الدائمة لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد رئيس حي الضواحي بسرعة رفع تراكمات الرتش بمنطقة السيد متولي بحي الضواحي، والتعامل الفوري معها، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة وعدم عودة التراكمات مرة أخرى.