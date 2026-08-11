طوارئ وحملات مكبرة بقيادة نائب محافظ بورسعيد.. احتواء كسر خط مياه بالضواحي

أجرى الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جولة ميدانية موسعة شملت متابعة إصلاح أعطال المرافق بحي الضواحي وفرض الانضباط بشوارع حي الشرق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الحملات الرقابية والتعامل الفوري مع طوارئ المرافق العامة.

تفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة «بروتكس» بالضواحي

تفقد نائب محافظ بورسعيد موقع كسر ماسورة مياه خط ٦ بوصة بمنطقة «بروتكس» بنطاق حي الضواحي، يرافقه محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، للوقوف على أسباب العطل وسرعة إنهائه بالتنسيق المباشر مع ورش الأشغال والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

حيث تابع نائب المحافظ أعمال الكشف عن موقع التلف وإحكام السيطرة على تسريب المياه لبدء صيانة الخط بقطر ٦ بوصة، وتغيير الجزء التالف لضمان عدم تأثر ضغط المياه بالقطاعات السكنية المحيطة.

و وجه بالدفع الفوري بسيارات الشفط والمعدات اللازمة لكسح تجمعات المياه الناجمة عن الكسر وتجريف الأتربة لتيسير الحركة المرورية وحماية حركة المشاة والسيارات.

حيث شدد على سرعة إنهاء الأعمال الفنية في أسرع وقت، وإعادة الشيء إلى أصله واستعادة كفاءة الشارع فور الانتهاء تمامًا من الصيانة.

قيادة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارعي الجيش والبازار بحي الشرق

وفي إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي وإزالة كافة التعديات، قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، يرافقه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي.

شملت الحملة المرور الميداني بشارعي الجيش والبازار، للتعامل الفوري مع التعديات على حرم الطريق العام والأرصفة والمحلات المخالفة لخطوط التنظيم.

و أسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات والتنبيه المشدد على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بالمساحات المخصصة، مؤكدًا على استمرار المتابعة اليومية لمنع عودة الفوضى والمظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري الجمالي لحي الشرق.