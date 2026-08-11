قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طوارئ وحملات مكبرة بقيادة نائب محافظ بورسعيد.. احتواء كسر خط مياه بالضواحي

تحركات ميدانية مكثفة لإصلاح ماسورة ٦ بوصة بـ «بروتكس» وإزالة تعديات شارعي الجيش والبازار بحي الشرق
تحركات ميدانية مكثفة لإصلاح ماسورة ٦ بوصة بـ «بروتكس» وإزالة تعديات شارعي الجيش والبازار بحي الشرق
محمد الغزاوى

أجرى الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جولة ميدانية موسعة شملت متابعة إصلاح أعطال المرافق بحي الضواحي وفرض الانضباط بشوارع حي الشرق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الحملات الرقابية والتعامل الفوري مع طوارئ المرافق العامة.

تفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة «بروتكس» بالضواحي

تفقد نائب محافظ بورسعيد موقع كسر ماسورة مياه خط ٦ بوصة بمنطقة «بروتكس» بنطاق حي الضواحي، يرافقه محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، للوقوف على أسباب العطل وسرعة إنهائه بالتنسيق المباشر مع ورش الأشغال والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

حيث تابع نائب المحافظ أعمال الكشف عن موقع التلف وإحكام السيطرة على تسريب المياه لبدء صيانة الخط بقطر ٦ بوصة، وتغيير الجزء التالف لضمان عدم تأثر ضغط المياه بالقطاعات السكنية المحيطة.

و وجه بالدفع الفوري بسيارات الشفط والمعدات اللازمة لكسح تجمعات المياه الناجمة عن الكسر وتجريف الأتربة لتيسير الحركة المرورية وحماية حركة المشاة والسيارات.

حيث شدد على سرعة إنهاء الأعمال الفنية في أسرع وقت، وإعادة الشيء إلى أصله واستعادة كفاءة الشارع فور الانتهاء تمامًا من الصيانة.

قيادة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارعي الجيش والبازار بحي الشرق

وفي إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي وإزالة كافة التعديات، قاد الدكتور  عمرو عثمان، نائب المحافظ، يرافقه الدكتور  إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي.

شملت الحملة المرور الميداني بشارعي الجيش والبازار، للتعامل الفوري مع التعديات على حرم الطريق العام والأرصفة والمحلات المخالفة لخطوط التنظيم.

و أسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات والتنبيه المشدد على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بالمساحات المخصصة، مؤكدًا على استمرار المتابعة اليومية لمنع عودة الفوضى والمظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري الجمالي لحي الشرق.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الشرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

رئيس جهاز تنمية المشروعات

تنمية المشروعات يدعو فناني ومبدعي الحرف اليدوية والتراثية لتسجيل المشاركة بمعرض تراثنا 2026

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد