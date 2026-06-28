قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستنيكم .. تامر حسني: أعشق المغرب .. ورسالة مؤثرة قبل حفل موازين | شاهد
هاني عادل لـ«صدى البلد»: «ميد تيرم» لامس وجع الشباب.. و«دكتور فرويد» من أكثر الشخصيات مُركّبة في مشواري
صناعة النواب تناقش آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات المصرية .. بعد غد
صيام الأيام البيض.. هل يجوز الاكتفاء بيوم أو يومين فقط؟
كندة علوش: بعد الأمومة أصبحت أكثر اهتمامًا بأسرتي من الفن
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها؟
280 .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر
قرار مهم لمربي الماشية.. تدريب جديد قد يغير مستقبل الثروة الحيوانية
الغموض يكتنف المحادثات الأمريكية الإيرانية بعد تبادل إطلاق النار
بعد وداع كأس العالم.. ستيف كلارك يعلن رحيله عن منتخب اسكتلندا
ترتيب مجموعة غانا في كأس العالم بعد الخسارة أمام كرواتيا
أوزبكستان تنهي الشوط الأول متقدمة بهدف أمام الكونغو الديمقراطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

280 .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 280 جنيها فقط أمس السبت بعد خسائر قوية تحاوزت الـ 2000 جنيه.

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر بنحو 35 جنيها أمس السبت، بعد أن خسر  295 جنيها من قيمته خلال الأسبوع الماضي وصولا إلى أدنى مستوى سجله، بينما منذ بداية شهر يونيو خسر الذهب أكثر من 1100 جنيه وانخفض بنسبة 16%.

واليوم الاحد استقر سعر الذهب على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الاحد 

يقدّم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الاحد 28-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4088 دولارا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4954 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5780 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6606 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 46.240  ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.


 

الذهب الجنيه الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها .. الداخلية تكشف مفاجأة

مرتبات يوليو

تطبيق الحد الأدنى للأجور رسميًا .. موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

أصالة نصري

كتير الشوق.. أصالة تشعل حماس جمهورها في حفل أبوظبي

الفنانة سارة بركة

سارة بركة تسجّل أولى تجاربها في السينما المصرية أمام كريم عبدالعزيز بفيلم «مطلوب عائليًا»

النجم هاني عادل

هاني عادل يستعد لإطلاق ألبومين جديدين .. أحدهما منفردًا والآخر مع فريق وسط البلد

بالصور

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد