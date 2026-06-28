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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز الـ 6 ألاف.. سعر جرام الذهب اليوم الأحد

الذهب
الذهب
آية الجارحي

تجاوز سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، مستوى الـ 6 ألالف مسجلا 6606 جنيهًا للشراء. 

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر بمتوسط 35 جنيها أمس السبت، بعد أن خسر  295 جنيها من قيمته خلال الأسبوع الماضي وصولا إلى أدنى مستوى سجله، بينما منذ بداية شهر يونيو خسر الذهب أكثر من 1100 جنيه وانخفض بنسبة 16%.

واليوم الاحد استقر سعر الذهب على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الاحد 

يقدّم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الاحد 28-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4088 دولارا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4954 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5780 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6606 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 46.240  ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.


 

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