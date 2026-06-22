واصلت أسعار الذهب تراجعها عالميًا وعربيا، وذلك قرار الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي- بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند النطاق بين 3.50% و3.75% كما كان متوقعًا، وذلك في أول اجتماع له تحت قيادة رئيس المجلس الجديد “كيفن وارش” الذي تولي منصبه في 22 مايو الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 22 يونيو 2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 501.25 ريال سعودى.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 459.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 438.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 375.75 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3508 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15587 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميًا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4156.5 دولارًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.