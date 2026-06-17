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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
علياء فوزى

صعدت أسعار الذهب عالميًا وفي دول الخليج، بعد أنباء عن اقترب توقيع صفقة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، وسجل المعدن الأصفر نحو 4363 دولارًا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17 يونيو  2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 526 ريالًا سعوديًا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 482.25  ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت  460.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 394.50 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3682.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16362.75  ريال سعودي.

سعر الذهب عالميًا 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4363 دولارًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

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