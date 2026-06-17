الذهب يتراجع في مصر.. تعرف حجم الخسارة وعيار 21 يفقد 40 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، بالتزامن مع استقرار الأوقية العالمية أعلى مستوى 4300 دولار، وسط تراجع المخاوف الجيوسياسية عقب الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، مستوى 6210 جنيهات في ختام تعاملات اليوم، مقارنة بـ 6250 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، فاقدًا نحو 40 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 0.64%.

فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7086 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5314 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 49680 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية العالمية قرب مستوى 4333 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة ، إن سوق الذهب المحلية بدأت تستوعب بصورة أكبر المتغيرات العالمية الأخيرة، وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي الإيراني، والذي أدى إلى تراجع جانب مهم من المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية.

وأضاف إمبابي أن التحركات الحالية لا تعكس ضعفًا في السوق بقدر ما تعبر عن إعادة تسعير طبيعية بعد تغير البيئة الاستثمارية العالمية، مشيرًا إلى أن الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته كأداة للتحوط وحفظ القيمة رغم تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وأوضح أن المؤشر الأكثر أهمية خلال تعاملات اليوم يتمثل في الانخفاض الملحوظ للفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى الأسعار العالمية، وهو ما يعكس عودة السوق المصرية إلى مستويات أعلى من الكفاءة والتوازن.

تحسن كفاءة التسعير وانكماش الفجوة السعرية

كشف تقرير آي صاغة عن تراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي لجرام الذهب عيار 21 والسعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، من 136.55 جنيهًا في تعاملات 16 يونيو إلى 108.97 جنيهًا في تعاملات 17 يونيو وبلغ حجم الانخفاض 27.58 جنيهًا بما يعادل 20.2% خلال يوم واحد فقط.

وأشار إمبابي إلى أن هذا التراجع السريع يعكس قدرة السوق المحلية على استيعاب المتغيرات الخارجية بكفاءة، مؤكدًا أن اقتراب السعر المحلي من السعر العادل يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن آليات التسعير وتراجع علاوات المخاطر التي كانت تضاف خلال فترات التقلبات الحادة.

وأضاف أن استمرار وجود فجوة سعرية محدودة يظل أمرًا طبيعيًا في ظل تكاليف التشغيل والاستيراد والهوامش التجارية، إلا أن انكماشها بهذه الوتيرة يمثل تطورًا إيجابيًا لصالح المتعاملين بالسوق.

استقرار الدولار يحد من تقلبات الذهب

وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حافظ على استقرار نسبي خلال فترة التحليل، حيث تراجع من 50.17 جنيهًا في تعاملات 16 يونيو إلى 50.10 جنيهًا في تعاملات 17 يونيو، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.14%.

وأكد إمبابي أن استقرار سوق الصرف لعب دورًا مهمًا في الحد من التقلبات الحادة بأسعار الذهب محليًا، رغم استمرار تأثر السوق بالتطورات العالمية وتحركات الأوقية.

ولفت التقرير إلى انخفاض عدد تحديثات الأسعار داخل السوق المحلية من 9 تحديثات في تعاملات 16 يونيو إلى تحديثين فقط خلال تعاملات 17 يونيو.

وأوضح إمبابي أن هذا التراجع يعكس حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين والمستثمرين، انتظارًا لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تقييم الأسواق لتداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على المدى المتوسط.

وأضاف أن انخفاض وتيرة التحديثات لا يعكس ضعف الطلب بقدر ما يشير إلى انتظار الأسواق لمحفزات جديدة تحدد الاتجاه المقبل للأسعار.



وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بصورة طفيفة، حيث انخفضت الأوقية من 4331.55 دولارًا إلى 4328.79 دولارًا، بخسارة بلغت 2.76 دولار بنسبة 0.06%.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، ما حدّ من الطلب على الذهب كملاذ آمن، في الوقت الذي ما زالت فيه الأسواق تتابع عن كثب توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وفي المقابل، يواصل الذهب الاستفادة من استمرار مستويات التضخم المرتفعة نسبيًا عالميًا، بالإضافة إلى توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

وأكد التقرير أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع يونيو الجاري، مع تركيز المستثمرين على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتوقعاتهم المستقبلية لمسار السياسة النقدية.

وقال إمبابي إن الأسواق لا تترقب قرار الفائدة فقط، بل تتابع أيضًا إشارات الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة المحتمل خلال الفترة المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا على اتجاه أسعار الذهب عالميًا.

وأضاف أن استمرار السياسة النقدية الحالية قد يدفع الذهب للتحرك عرضيًا خلال المدى القصير، بينما قد تمنح أي إشارات نحو التيسير النقدي دعمًا قويًا للأسعار.

توقعات أسعار الذهب

واختتم المهندس سعيد إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن سوق الذهب المحلية تعيش حاليًا حالة من التوازن بين عوامل الدعم والضغوط، موضحًا أن تحسن كفاءة التسعير واستقرار سوق الصرف يمثلان عنصرين داعمين للأسعار، في مقابل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وأضاف: "نتوقع استمرار التحركات العرضية المائلة للهبوط لعيار 21 خلال المدى القصير، مع بقاء السوق في حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة."