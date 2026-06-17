سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 6220 جنيها

شهدت أسعار الذهب محليًا وعالميًا ارتفاعا طفيفا مطلع تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع قرب توقيع اتفاقية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6220 جنيهًا للبيع، وسجلت أوقية الذهب 4345 دولار في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7110 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7055 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6220 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6170 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5330 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5290 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4150 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4115 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 49760 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 49360 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 221100 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 219325 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

تراجع سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 50.88 جنيه مقابل 49.90 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4345دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.