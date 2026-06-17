مفاجأة في أسعار الذهب بالسعودية اليوم.. عيار 21 يستقر عند أعلى مستوياته

واصلت أسعار الذهب في السعودية استقرارها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، بعدما سجلت مكاسب ملحوظة خلال الأيام الماضية، ليحافظ المعدن الأصفر على مستوياته المرتفعة دون أي تراجع يذكر.

يأتي ذلك بعدما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 13 ريالًا خلال أقل من أسبوع، ليستقر اليوم عند 457.18 ريال، وهو أعلى مستوى سجله خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المعدن النفيس في السوق السعودية.

واستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 457.18 ريال، دون تغيير عن تعاملات أمس الثلاثاء، ليواصل التداول عند أعلى مستوياته الأخيرة.

وخلال أقل من أسبوع، ارتفع عيار 21 من 444.28 ريالًا في 12 يونيو إلى 457.18 ريالًا اليوم، محققًا مكاسب بلغت نحو 12.9 ريال للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب من نحو 3561.84 ريالًا إلى 3657.45 ريالًا، بزيادة تقارب 96 ريالًا خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا الاستقرار تمسك الذهب بالمستويات المرتفعة التي وصل إليها مؤخرًا، بعد موجة صعود متتالية دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال الأيام الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 522.49 ريالًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 457.18 ريالًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 391.87 ريالًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 304.79 ريالًا للجرام.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 16,251.34 ريالًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 3,657.45 ريالًا.