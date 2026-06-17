الذهب تحت 6300 جنيه للجرام.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 17 يونيو 2026، رغم استمرار ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية، في إشارة إلى استمرار الضغوط المحلية على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، الثلاثاء، بينما تراجع الجنيه الذهب إلى أقل من 50 ألف جنيه، في الوقت الذي واصلت فيه الأوقية العالمية التحرك عند مستويات مرتفعة.

وكان الذهب عيار 24 قد سجل أمس 7114 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع إلى 7097 جنيهًا اليوم، كما انخفض عيار 21 إلى 6210 جنيهات، ليواصل الذهب في السوق المحلية تحركاته الهابطة رغم المكاسب التي تشهدها الأوقية في الأسواق العالمية

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 24 نحو 7097 جنيهًا للجرام.

سجل الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 5323 جنيهًا للجرام.

سجل الذهب عيار 14 نحو 4140 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49679 جنيهًا.

فيما سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 4325 دولارًا، ما يعادل 220741 جنيهًا.