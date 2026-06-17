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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأعلى سعرًا .. جرام الذهب عيار 24 الآن

الذهب
الذهب
آية الجارحي

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا 7126 جنيها الآن، مقارنة بـ 7171 جنيها في مستهل تعاملات أمس الثلاثاء. 

وشهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا في مصر على الرغم من ارتفاع الذهب عالميا، وذلك بفعل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الاربعاء 17-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيها مسجلا 6235 مقارنة بـ 6270 مستهل تعاملات الثلاثاء.

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء دون مستوى الـ 50 ألفا مسجلا 49880 جنيه مقارنة بـ 50.160 جنيه بتراجع بلغ 280 جنيه.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4340 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5334 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6235 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7126 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء، 49880 جنيه.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عاليما بورصة الذهب مباشر الجنيه الذهب

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