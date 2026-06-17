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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5334 جنيها.. مفاجأه في سعر الذهب عيار 18 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5334 جنيها بدون دمغة أو مصنعية متراجعا بنحو  30 جنيها مقارنة بسعر أمس الثلاثاء .

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا في مصر على الرغم من ارتفاع الذهب عالميا، وذلك بفعل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وهبط سعر الجنيه الذهب دون مستوى الـ 50 ألفا مسجلا 49880 جنيه مقارنة بـ 50.160 جنيه بتراجع بلغ 280 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الاربعاء 17-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4340 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5334 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6235 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7126 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء ، 49880 جنيه

الذهب سعر الذهب الان سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

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