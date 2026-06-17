مكاسب جديدة للذهب.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي، إذ أدى التفاؤل إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق واجتماع ‌السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4341.12 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، ليجري تداوله بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الاثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4361.10 دولار، وفقاً لرويترز.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب تظهر، مع إعلان ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أمريكي أنه يسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

وحومت أسعار النفط حول أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسط الأنباء التي تفيد بأن الوقود الإيراني قد يصل قريبا إلى الأسواق العالمية، مما هدأ مخاوف التضخم.



وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "أدى تراجع أسعار النفط إلى... خفض توقعات رفع الفائدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع (أسعار الذهب) يفقد بعض زخمه مع توجه الأنظار إلى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن سياسته النقدية".

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي وتصريحاته في ‌وقت لاحق ⁠اليوم، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال سبيفاك "هذا أول اجتماع للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة برئاسة كيفن وارش، ولا يزال المتعاملون يبدون غير متأكدين من الكيفية التي سيوفق بها بين سجله في الميل للتشديد، والتضخم المتصاعد، وضغوط البيت الأبيض الذي يطالب بتحول نحو التيسير".



وبحسب أداة فيد ⁠ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا يبلغ 59 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع حوالي 70 بالمئة الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ويفقد ⁠الذهب جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، لأنه لا يدر فائدة.

وكتب محللو ويستباك في مذكرة بحثية "على المدى الطويل، من المتوقع أن يستمر الدعم الهيكلي (للذهب)، مدفوعا بالطلب الآسيوي المستمر ومشتريات البنوك ⁠المركزية المتواصلة للتحوط في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والسياسية".

وواصلت المعادن الثمينة الأخرى مكاسبها أيضا، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 70.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1812.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1355.65 دولار.