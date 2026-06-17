الذهب يسجل تراجعا جديدا .. وعيار 21 يفقد 85 جنيه .. وعيار 24 يتراجع 97 جنيه

عادت أسعار الذهب في مصر إلى التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، مواصلة خسائرها التي بدأتها بعد تسجيل مستويات مرتفعة مع بداية الأسبوع، وسط ترقب لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق المحلية.

وسجل الذهب انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بمستويات السبت الماضي، حيث فقد عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 84.88 جنيهًا من قيمته منذ بداية الأسبوع، ليتراجع من 6279.88 جنيهًا إلى 6195 جنيهًا للجرام اليوم.

كما خسر عيار 24 نحو 97 جنيهًا خلال الفترة نفسها، بعدما سجل 7177 جنيهًا للجرام في بداية الأسبوع، لينخفض إلى 7080 جنيهًا في تعاملات اليوم.

بينما تراجع عيار 18 بقيمة 72.75 جنيهًا للجرام، هابطًا من 5382.75 جنيهًا إلى 5310 جنيهات.

وفقد الجنيه الذهب نحو 679 جنيهًا منذ بداية الأسبوع، متراجعًا من 50239 جنيهًا إلى 49560 جنيهًا، ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار المعدن الأصفر محليًا بعد موجة الصعود الأخيرة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7080 جنيهًا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6195 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5310 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4130 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49560 جنيهًا.