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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يونيو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يونيو 2026

الذهب
الذهب
أمل مجدى

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية  خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 29 يونيو 2026،  وهو ما عزز حالة الترقب داخل سوق الصاغة المصرية مع بداية أسبوع التداول، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار، التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة أموالهم في أوقات التقلبات الاقتصادية. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6594.29 جنيه للجرام.


وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 5770 جنيه للجرام.
 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4945.71 جنيه للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو  3846.67 جنيه للجرام.


سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب 46160 جنيه.

سعر الذهب عالمياً 

وصلت سعر الأونصة اليوم 4088 دولارًا.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم

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