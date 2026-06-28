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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

سعر الجنيه الذهب في الكويت
سعر الجنيه الذهب في الكويت
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت اليوم الأحد 28 يونيو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم  40.400 دينار كويتي.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم إلى 35.025 دينار كويتي.

 سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم 35.350 دينارا كويتيا.

 سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم  30.300 دينار كويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1256.700 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 282.825 دينارا كويتيا.

انخفاض الجنيه الذهب

سعر الذهب عالميًا

سجّلت سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4080 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فسعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

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