ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنيه من الجيم

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية .

وظهرت ياسمين صبري، بإطلالة لافته مرتدية توب باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.



فجرت الفنانة ياسمين صبري عددا من التصريحات النارية خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي وكشف عن كثير من أسرارها وفلسفتها فى الحياة والزواج ونرصد فى التقرير التالي أبرز هذه التصريحات.

قالت الفنانة ياسمين صبري إن فكرة الاختلاف بالنسبة لها لم تكن مجرد رغبة، وإنما ثقافة آمنت بها منذ الصغر، مؤكدة أنها بدأت العمل في سن مبكرة من أجل الاعتماد على نفسها واكتساب الاستقلال المادي.



وأضافت ياسمين صبري : “شوفي هو الاختلاف ده أصلاً ثقافة أنا مؤمنة بيها، يعني أنا بشتغل من وأنا عندي 17 سنة.”

وأوضحت أن بداية عملها كانت خلال سنوات الدراسة الجامعية، من خلال برامج العمل الصيفي، قائلة: “وأنا في الجامعة بيبقى فيه حاجة اسمها (Summer Job)، بتبقي بتطلعي بتسافري أمريكا مثلاً في وقت الصيف وبتشتغلي.”

وأشارت إلى أنها خاضت أكثر من تجربة عمل، لافتة إلى أنها لم تستمر طويلًا في العمل ك" ويتر" ، قائلة: “عملت مثلاً (Waitress) ده يوم وقولت أنا مش قادرة أكمل، فأختي حتى قالتلي: فاكرة نفسك هتيجي أمريكا تشتغلي إيه؟ مديرة بنك؟ فقولتلها: لا أنا مش مقتنعة، في الآخر اشتغلت في محل مجوهرات.”