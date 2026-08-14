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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاعل جماهيري مع الفلكور النوبي.. رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد حفل "شاطئ الفن" بالأنفوشي

شاطي الفن
شاطي الفن
أحمد البهى

إقبال جماهيري كبير واستعراضات مبهجة لفرقتي أسوان وكفر الشيخ في "شاطئ الفن" بالإسكندرية

في أجواء احتفالية وحضور جماهيري كبير، شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية حفلا فنيا متنوعا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ضمن فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، في إطار خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، والمشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

شهد الفعاليات الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور أحمد عبد الرحمن عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، محمد حمدي رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، الفنانة د. منال يمني مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، عبد الله عثمان الشيخ رئيس النادي النوبي العام بالإسكندرية، حسين عبد المجيد رئيس جمعية النهضة النوبية، والفنانة أماني علي عوض مدير قصر ثقافة الأنفوشي، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة والإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب.

واستهل الحفل بعرض فني لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية، تغنت خلاله بباقة من الأغاني الطربية والتراثية، بقيادة المايسترو محسن جاويش، منها "لما راح الصبر"، "بهية"، "زي الهوى"، و"الحلوة دي"، بالإضافة إلى ميدلي لفنان الشعب سيد درويش.

وتواصلت الفعاليات مع عرض فني فرقة أسوان للفنون الشعبية تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية الفلكلورية بقيادة شعبان حسين والمدرب مدحت محرم، منها "السوق"، "الألعاب الشعبية"، "الكف"، "التاتا"، و"الفرح النوبي".

وتخلل الفقرات فواصل غنائية بمشاركة الفنانين حمادة حربي، عادل عراب، وعمر مصطفى، تغنوا خلالها بمجموعة من الأغاني الطربية منها "الليلة يا سمرا"، و"نعناع الجنينة"، بالإضافة إلى أغنيات من التراث النوبي تفاعل معها الجمهور.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم الفنان هشام عطوة  من قبل رئيس النادي النوبي العام بالإسكندرية، ورئيس جمعية النهضة النوبية، تقديرا لدوره في دعم الحركة الفنية والثقافية.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة الإسكندرية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشهد البرنامج إقامة 59 عرضا فنيا مجانيا وتتواصل فعالياته في الثامنة مساء غد السبت مع عروض فنية لفرقتي الشرقية والأقصر للفنون الشعبية، بقصر ثقافة الأنفوشي.

شاطئ الفن قصر ثقافة الأنفوشي المشروع القومي للفنون الثقافة حياة

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