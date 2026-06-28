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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تراجع أسعار الذهب.. هل حان وقت الشراء أم الانتظار؟

الذهب
الذهب
محمد البدوي

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب، ما يثير تساؤلات الكثير من المواطنين حول أفضل توقيت للشراء أو البيع، خاصة مع ارتباط المعدن الأصفر بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 أبرز أدوات الادخار 

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار، التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة أموالهم في أوقات التقلبات الاقتصادية. 

 التراجع الأخير للأسعار

وفي ظل التراجع الأخير للأسعار، تزداد أهمية متابعة تحركات السوق وفهم العوامل المؤثرة فيها، لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتناسب مع الأهداف المالية لكل شخص، سواء كان يسعى للادخار أو تحقيق عوائد على المدى الطويل.

 الاستثمار طويل الأجل

وأكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد زغلول ، أن التراجع الأخير في أسعار الذهب قد يمثل فرصة مناسبة للراغبين في الاستثمار طويل الأجل، خاصة لمن يمتلكون سيولة مالية تمكنهم من الشراء خلال الفترة الحالية.

الذهب

انخفاض سعر صرف الدولار

وأوضح زغلول، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض سعر صرف الدولار في مصر إلى نحو 49 جنيهًا ساهم في تهدئة أسعار الذهب داخل السوق المحلية، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

سعر الذهب

التوترات الجيوسياسية

وأشار إلى أن الذهب عالميًا تعرض لضغوط دفعت أسعاره إلى الانخفاض، نتيجة تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد انحسار المخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما انعكس على أداء الأسواق العالمية.

سعر الذهب

الإبقاء على أسعار الفائدة

وأضاف أن توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، مع احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، دفعت عددًا من المستثمرين إلى تقليل استثماراتهم في الذهب والاتجاه نحو السندات الأمريكية التي توفر عوائد أعلى.

اسعار سبائك الذهب اليوم

 موجة صعود جديدة

ورجح أن يشهد الذهب موجة صعود جديدة خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا أن يستعيد المعدن النفيس جزءًا من مكاسبه مع نهاية عام 2026، مدفوعًا بتغيرات محتملة في الأوضاع الاقتصادية العالمية.

الذهب

الاستثمار طويل الأجل

واختتم زغلول تصريحاته بتوجيه نصيحة للراغبين في الادخار أو الاستثمار، مؤكدًا أن الشراء خلال الفترة الحالية قد يكون خيارًا مناسبًا لمن يستهدف الاستثمار طويل الأجل، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب تظل مرتبطة بعوامل عديدة، من بينها قرارات البنوك المركزية، وحركة الدولار، والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم.

الذهب أسعار الذهب أسعار الفائدة هرمز مضيق هرمز

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