قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق مصطفى: حسام حسن يسير على نهج الجوهري.. وتريزيجيه الأنسب لتعويض صلاح
رضا شحاتة: مرموش يمتلك إمكانيات هائلة.. لكنه لم يظهر أفضل ما لديه
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
مفاجأة في وفاة طالبة الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية بالشرقية
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تراجع الذهب.. هل حان وقت الشراء أم هناك هبوطا أكبر؟.. مفاجآت بنهاية العام

الذهب
الذهب
عادل نصار

بعد موجة من القفزات التاريخية التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، دخل المعدن الأصفر مرحلة جديدة من التذبذب الحاد، ليفتح الباب أمام حالة من القلق بين المواطنين والمستثمرين الذين يتساءلون "هل ما يحدث مجرد تراجع مؤقت قبل موجة صعود جديدة؟ أم أن الأسعار قد تواصل الهبوط خلال الفترة المقبلة؟".

أسعار الذهب اليوم في مصر 

ويراقب المهتمون بالسوق تحركات الذهب العالمية والمحلية وسط حالة من عدم اليقين، مع وجود توقعات بأن الفترة القادمة قد تحمل مفاجآت قوية، خاصة مع استمرار تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، وسط ترقب لعودة الذهب إلى مسار الصعود وربما تسجيل مستويات قياسية جديدة مع نهاية العام إذا توافرت العوامل الداعمة لذلك.

الذهب

ومع تراجع الأسعار الحالية مقارنة بالقمم التي سجلها الذهب خلال الأشهر الماضية، عاد السؤال الأهم ليشغل الأسر والمستثمرين أصحاب المدخرات الصغيرة، هل يكون الشراء الآن فرصة لاقتناص سعر منخفض؟ أم أن الانتظار قد يكون أفضل انتظارًا لمزيد من الانخفاض؟.

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس وخفايا التذبذبات العنيفة التي تشهدها أسواق الذهب عالميًا ومحليًا خلال الفترة الأخيرة، مجيبًا عن السؤال الذي يشغل بال ملايين المواطنين: "هل نشتري الآن أم ننتظر؟".

وفي تحليله لأسباب التراجع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر طيلة الفترة الماضية بعد قفزات تاريخية، أوضح "ميلاد"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن جذور الأزمة تعود إلى التوترات الجيوسياسية والصراع الإيراني الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا الصراع ألقى بظلاله مباشرة على سوق النفط، دافعًا أسعار البترول نحو مستويات قياسية جديدة، مما خلق موجة تضخمية عاتية وأعباء إضافية ضخمة على الدول والبنوك المركزية والاقتصاد العالمي بصفة عامة.

وأشار رئيس شعبة الذهب، إلى أن هذا الارتفاع الجنوني في أسعار البترول دفع الأسواق إلى توفير سيولة نقدية ضخمة لتغطية فروق الأسعار، مما أدى إلى توقف عمليات شراء الذهب، بل والاتجاه نحو حركات بيع عكسية لجني الأرباح وتوفير السيولة، وهو ما تسبب في موجة الهبوط الأخيرة.

وعن الارتفاع المفاجئ الذي شهده الذهب أمس، أكد أن الأيام الماضية شهدت هبوطًا للمستوى العالمي إلى ما دون نقطة الدعم القوية البالغة 4000 دولار للأوقية بفارق نحو 15 دولارًا، إلا أن المعدن الأصفر سرعان ما عاود الارتداد والارتفاع مجددًا مع إغلاق تعاملات يوم الجمعة ليرتفع إلى مستويات 4100 دولار للأوقية، مشددًا على أن كل هذه التحركات العالمية تنعكس فورًا وبشكل مباشر على السعر المحلي صعودًا وهبوطًا.

وقال: "الأسعار الحالية متميزة جداً وتعتبر رخيصة مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها الذهب في أواخر يناير الماضي، وهي فرصة ممتازة للشراء".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا للشراء أم البيع، قدم رئيس شعبة الذهب نصيحة ذهبية للمستهلك والمستثمر الصغير، قائلاً: "الذهب في المقام الأول هو أداة ادخار واستثمار طويل المدى، ونعني بالطويل المدى هو أن يشتريه المواطن ولا يفكر في بيعه قبل مرور عام أو عامين على الأقل".

وأشار إلى أن التاريخ يثبت دائمًا أن الوقت يصب في صالح الذهب مهما بلغت حدة التغيرات أو التراجعات المؤقتة، مؤكدًا أن الشراء في الوقت الحالي يساعد المواطنين على عمل متوسطات أسعار جيدة تحمي مدخراتهم.

وحول التوقعات المستقبلية وما إذا كان الذهب متجهًا نحو الصعود المستمر، آثر رئيس شعبة الذهب التحفظ نظرًا لعنف المتغيرات العالمية وعوامل العرض والطلب الحالية، واضعًا شرطين أساسيين لعودة الذهب للارتفاع الصاروخي مجددًا، أولهما استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانتهاء التوترات السياسية والعسكرية بشكل كامل، فضلا عن استمرار انخفاض أسعار البترول وعودتها للمستويات الطبيعية السابقة في حدود 60 دولارًا للبرميل.

وشدد على أن استقرار هذه العوامل وانخفاض النفط سيكونان الوقود الأساسي الذي يدفع الذهب مجددًا للتحليق نحو مستويات قياسية جديدة.

الذهب الذهب اليوم سعر الذهب الذهب عيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

امام عاشور

أحمد الكأس: إمام عاشور الأفضل في مصر حاليًا.. يمتلك امكانيات استثنائية

جمال عبدالناصر

موعد ومكان صلاة الجنازة على جمال عبد الناصر بطل المصارعة

محمد صلاح

رضا شحاتة: منتخب مصر أعاد الشغف للجماهير.. ومستوى محمد صلاح في كأس العالم أبهرني

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد