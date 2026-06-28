الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، قد تصل في بعض المناطق إلى حد الكثافة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق الحيوية.

حالة الطقس اليوم

استمرار الأجواء المستقرة

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الأجواء المستقرة على مختلف أنحاء البلاد، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

تعليمات السلامة المرورية

ودعت الهيئة المواطنين، خاصة قائدي المركبات، إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات السلامة المرورية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل يومي للاطلاع على أحدث التوقعات والتغيرات الجوية التي قد تؤثر على حركة التنقل.

حالة الطقس اليوم

محافظات الوجه البحري والقاهرة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية، قد تصل أحيانًا إلى حد الكثافة، خلال ساعات الصباح الباكر، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وحتى مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

الطرق الزراعية والسريعة

وأكدت الهيئة أن الشبورة قد تتسبب في انخفاض ملحوظ بمستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤثر على حركة المرور خلال الساعات الأولى من اليوم.

حالة الطقس اليوم

درجة الحرارة العظمى

في المقابل، أشارت الهيئة إلى أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الظل بالقاهرة الكبرى تبلغ 35 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

ترك مسافات أمان

وناشدت الهيئة قائدي السيارات ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، مع تشغيل كشافات الشبورة عند الحاجة، لتفادي الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.

حالة الطقس اليوم

مستجدات حالة الطقس

كما شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية، لمعرفة آخر مستجدات حالة الطقس، مؤكدة أن الظروف الجوية قد تشهد تغيرات تستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة للمسافرين وسائقي النقل على الطرق السريعة.